Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko appelle à un soutien aux Palestiniens

En large d’une nouvelle journée de mobilisation en soutien à la Palestine, le Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko s’est très bien distingué. Au cours de cet évènement à l’initiative de la société civile. Parmi les participants, le Premier ministre et président de l’ex-Pastef, Ousmane Sonko, a appelé à la fin des hostilités en plus d’accentuer la pression sur Israël.

Désormais, le Sénégal entend adopter une position plus accentuée sur le dossier palestinien. Convoquant le nouveau statut du pays, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un appel solennel, ce samedi, à la Grande mosquée de Dakar. C’était en présence, entre autres, de Nasser Jadallah, ambassadeur de Palestine à Dakar.

« Notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien ne doit pas seulement se limiter à des déclarations mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain », a déclaré le chef du gouvernement sénégalais, lors de cette manifestation organisée par l’Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal (ANCP).

Écharpe aux couleurs palestiniennes

Ousmane Sonko, portant pour l’occasion une écharpe aux couleurs palestiniennes autour du cou, a assuré avoir reçu le feu-vert du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour prendre part à cette manifestation organisée en partenariat avec les forces vives de la nation. Il a tenu à préciser qu’il n’avait pas été invité à la rencontre, mais a décidé d’y participer après avoir vu l’annonce, la veille et informé le chef de l’État.

« Ce qui sera nouveau, c’est que nous avons décidé d’aller au-delà des déclarations et initiatives au niveau des Nations Unies, d’être très présents à coté de nos frères palestiniens pour mener ensemble ce combat », a assuré Ousmane Sonko. Le chef du gouvernement sénégalais a salué la position remarquable de l’Afrique du Sud à travers sa plainte contre Israël pour génocide dans la bande de Gaza.

Sonko appelle à un « isolement politique » d’Israël

Il a en outre magnifié la décision de pays asiatiques qui ont rompu avec Israël, appelant à faire bloc pour accentuer la pression sur Israël. « Nous considérons qu’il faut avoir une approche très politique », a-t-il dit.

« Il faut aujourd’hui regrouper tous ceux qui dénoncent cette violence et travailler ensemble à une solution d’isolement de l’état d’Israël : un isolement politique… Soyons inclusifs dans le combat, ratissons le plus large possible et je pense que nous pourrons atteindre le résultat souhaité qui est d’arrêter cette barbarie humaine cautionnée par certains pays occidentaux », a martelé Ousmane Sonko.