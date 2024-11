Sénégal : l’université Assane-Seck fermée après des manifestations des étudiants

L’université Assane-Seck de Ziguinchor a fermé ses portes suite à des manifestations violentes d’étudiants réclamant de meilleures conditions d’étude et de vie. Les autorités ont pris des mesures drastiques, suspendant les activités et dissous les organisations étudiantes, dans un contexte tendu où la gestion de la crise semble insuffisante.

L’université Assane-Seck de Ziguinchor, située en Casamance, a fermé ses portes jusqu’à nouvel ordre à la suite de violents heurts entre étudiants et forces de l’ordre. Ces affrontements ont été provoqués par une série de revendications étudiantes concernant les conditions d’étude et de vie sur le campus. Les autorités académiques ont également décidé de dissoudre les organisations étudiantes, marquant une tournure radicale dans la gestion de cette crise.

Des revendications légitimes ignorées ?

Les étudiants dénoncent un manque critique de salles de classe, de logements et de ressources essentielles. L’état déplorable des bâtiments, les coupures d’électricité fréquentes et l’arrêt des chantiers de modernisation figurent parmi leurs principales préoccupations. Ces dysfonctionnements compromettent leur éducation et leur quotidien, suscitant une colère généralisée.

Le Conseil académique a non seulement suspendu les activités pédagogiques, mais a également ordonné à tous les résidents de quitter leurs logements avant la fin de la semaine. En parallèle, le Centre des œuvres universitaires sociales a supprimé ses services, notamment ceux liés au logement et à la restauration. Cette situation laisse les étudiants dans une grande incertitude, sans solution immédiate pour leurs besoins fondamentaux.

Une réaction gouvernementale tardive

Face à l’ampleur de la crise, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a ordonné un plan d’urgence pour achever les infrastructures inachevées. Il a également insisté sur l’importance d’assurer la continuité pédagogique et la stabilité sociale dans les universités publiques. Toutefois, pour de nombreux observateurs, cette réaction reste insuffisante et arrive trop tard pour apaiser la colère des étudiants de Ziguinchor.

La région de la Casamance, qui est également le fief du Premier ministre Ousmane Sonko, fait face à des défis uniques. Cette crise universitaire pourrait exacerber les tensions sociales et politiques dans une zone déjà fragile. L’implication des autorités locales dans la résolution de ce problème sera cruciale pour éviter une escalade.

Vers une sortie de crise ?

La fermeture de l’université Assane-Seck est un signal d’alarme sur l’état de l’enseignement supérieur au Sénégal. Les revendications étudiantes soulignent des problèmes structurels qui exigent des solutions durables. La capacité du gouvernement à répondre efficacement à ces défis déterminanta l’avenir de l’université et la confiance des étudiants dans les institutions publiques.

Alors que l’université reste silencieuse, la sorte des étudiants de Ziguinchor illustre un malaise plus large au sein du système éducatif sénégalais. La question reste ouverte : cette crise marquera-t-elle le début d’un réel changement ou s’ajoutera-t-elle à une longue liste de promesses non tenues ?