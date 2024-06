Sénégal : L’opération de contrôle des prix a démarré

Le mardi 26 juin 2024, une centaine d’agents du ministère du Commerce ont commencé à sillonner les boutiques de Dakar. Cette opération est en réponse à l’annonce du gouvernement sénégalais concernant la baisse des prix sur des produits de première nécessité. La mesure vise à alléger le coût de la vie pour les citoyens.

Pour s’assurer de l’application des nouveaux tarifs, des contrôles rigoureux sont menés à Dakar.

Le début des opérations de contrôle

Le chef du service régional du commerce, Amadou Touba Niane, a personnellement supervisé le début des contrôles. Les agents vérifient que les prix réduits sont respectés. Par exemple, le sucre doit être vendu à 600 francs CFA le kilo. Antoine Moustapha Sène, un boutiquier du quartier de la Médina, confirme qu’il est en règle. Il a été informé des nouveaux tarifs par son patron.

A Lire aussi : Sénégal : les rues de Dakar toujours vides dix jours après la Tabaski

Le rôle des volontaires et le soutien des forces de l’ordre

Les volontaires jouent un rôle clé dans cette opération. Ils placardent les prix officiels dans les commerces et signalent toute irrégularité. Leur vigilance est renforcée par l’application Njeg yi, qui permet aux clients de vérifier les prix et de signaler des infractions.

Les forces de l’ordre, quant-à-elles, soutiennent les agents de contrôle. Amadou Touba Niane indique que la gendarmerie est prête à intervenir en cas d’infractions. Des amendes sévères, allant de 100 000 à 200 millions de francs CFA, sont prévues pour les commerçants non-conformes.

Une réponse à la cherté de la vie

Ces mesures font suite à la promesse du président Bassirou Diomaye Faye de lutter contre la vie chère. Investi en avril 2024, il avait promis de réduire le coût de la vie, notamment sur des produits essentiels comme le riz, l’huile et le pain. Grâce à ces efforts, le gouvernement souhaite instaurer une plus grande justice économique et un soulagement significatif pour les consommateurs.