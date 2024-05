Sénégal : Éric Favre lance son Festival Sport-Santé et sa boutique à Dakar

Le compte à rebours est lancé, ce jeudi 30 mai 2024, pour le Festival International Éric Favre Sport et Santé. Une première en Afrique et qui se déroulera à Dakar, au Sénégal, du 5 au 7 juillet 2024. L’évènement réunira des sportifs du monde entier, avec une place de choix réservée aux femmes, selon les mots du président du groupe Eric Favre Invest.

Après l’organisation au Sénégal de la deuxième édition du Fight Legend, marquée par le clash entre Ngaaka Blindé et Akhlou Brick, une co-organisation réussie des deux dernières éditions du Drapeau de l’État sénégalais, le Groupe Éric Favre Invest revient en force avec l’organisation d’un évènement de rang continental. Il s’agit du Festival International Eric Favre Sport et Santé qui aura à la Place du Souvenir de Dakar, au Sénégal. Un événement qui allie sport, santé et culture.

Le Groupe Éric Favre Invest organise, pour la première fois en Afrique, le plus grand Festival « visant à rassembler la communauté autour des valeurs de santé, de bien-être et d’inclusion à travers une série d’activités variées et engageantes. Pendant 03 jours (05, 06, 07 juillet 2024) à la Place du Souvenir de Dakar, les participants auront l’opportunité de découvrir, d’apprendre et de s’engager dans des pratiques sportives et des initiatives de bien-être adaptées à toutes les personnes de tout âge et de toute origine », indique le communiqué pondu à cet effet.

Festival Éric Favre du Sport et de la Santé

L’événement, « sera l’occasion de créer une synergie entre différentes disciplines sportives (Fitness, Sports de combat, Bras de Fer, Power Lifting qui est une discipline olympique, Strong Man (avec l’homme le plus fort de France qui sera à Dakar), Kick boxing, Pole Dance… Le Festival Éric Favre du Sport et de la Santé se propose de renforcer les liens communautaires, de promouvoir la santé et le bien-être en plus de célébrer les sports existants au Sénégal », poursuit le document.

Plusieurs activités sont prévues durant le Festival, notamment :

le premier face-à-face entre le roi des arènes Modou Lô et Siteu

les grandes affiches de kickboxing entre Bou Siteu et le Japonais Songo Tine, le lutteur Alboury face au Franco-Sénégalais Lamine Sène, le Sénégalais Tafsir Ba face à l’Ivoirien Kouadoi Yao Marcel.

du spectacle avec des stars du Hip Hop comme Ngaaka Blindé et d’autres invités surprises

des ateliers avec des coachs expérimentés

une méga randonnée pédestre avec 5 000 randonneurs qui partent du Monument de la Renaissance pour rallier la Place du Souvenir

démonstration de champions internationaux.

Lancement de la boutique Éric Favre Sport et Nutrition

Pour le lancement de l’évènement, une conférence de presse a été organisée, ce jeudi 30 mai 2024, par le président du Festival, par ailleurs président du groupe éponyme, Éric Favre, réunissant les acteurs du monde sportif. Au rang des invités, Papa Sow de Jambaar Production, organisateur du combat royal Modou Lô vs Siteu, Ibrahima Faye Beuz PDG d’Erifaye regroupant les Groupes Eric Favre TV et Lutte tv ET BP Actu, Mohamed Diouf de l’association des randonneurs pédestres.

Il y avait en outre le Représentant de l’association des coachs de fitness du Sénégal, le Coach Moussa. L’occasion a été saisie par le Groupe pour procéder au lancement de la boutique Éric Favre Sport et Nutrition. Un magasin haut de gamme implanté au cœur même de l’Olympique Club, l’un des plus grands ou même le plus grand centre de fitness du Sénégal.