Sénégal : « Il y a trop d’enfants dans la rue »

Les autorités sénégalaises semblent avoir jeté l’éponge quant à la prise en charge des enfants, notamment ceux dit talibé, qui sillonnent les rues. Ces mendiants exploités par des soi-disant marabouts, au vu et au su de tous. Y compris du ministère de la Petite enfance.

Certains seraient tentés de se demander s’il y a une structure qui gère les enfants au Sénégal. Tellement ces mômes envahissent les artères de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Agés entre 4 et 15 ans, ils sont des milliers à déferler, chaque matin, à la quête de pièces de monnaies ou d’autres denrées reçues en offrandes. Ces biens, du sucre, du lait, des biscuits et même des habits ou des chaussures, seront monnayés en espèces sonnantes et trébuchantes, destinées à être reversées au « mara » véreux.

Des maîtres coranique qui ont pris goût à ce business lucratif. Normal que les « daaras » (écoles coraniques) poussent comme des champignons au pays de la Téranga où les gens ne semblent plus avoir la tête à l’essentiel. Tellement occupés par cette querelle entre le Président Macky Sall et l’opposant Ousmane Sonko. Et pendant ce temps, ces maîtres coraniques tissent leur toile. Un phénomène de la mendicité qui a pris des proportions inquiétantes.

Supprimer le ministère de la Petite enfance

Aujourd’hui, le pays est envahi par ces demandeurs de pitance, venus pour la plupart de sous-région : Gambie, Guinée-Bissau. Si ces enfants ne sont pas convoyés par des parents, depuis le Nord du Sénégal, pour être confiés à un proche qui tient une de ces fameuses écoles coraniques, afin que leur petit soit initié aux fondamentaux de la religion musulmane. Les Sénégalais, dans leur ensemble, sont dépassés par cette situation et n’hésitent pas à réagir.

« A force de vouloir aider tous ces jeunes qui se dressent devant nous, on risque de s’appauvrir. Tellement ils sont nombreux. Cette situation est plus qu’inquiétante. Je me demande où sont les autorités dans tout cela ? Que font-elles pour freiner ce qui est aujourd’hui unanimement reconnu comme un fléau national ? Je pense qu’il faut supprimer le ministère de la Petite enfance, qui n’a plus sa raison d’être », se désole Fanta Bâ, commerçante.

« Attaquer le Sénégal pour non-protection des enfants »

Même son de cloche chez Oumou Ndiaye, enseignante, qui pointe « l’échec des autorités quant à la prise en charge des enfants de la rue. Oui, l’échec du gouvernement de Macky Sall est total sur sur ce point. A la limite, ils n’ont pas de cœur, s’ils ont été capables de regarder ce phénomène prendre une telle dimension, sans lever le plus petit doigt. Je ne sais pas si c’est une incapacité ou une absence de volonté, mais leur attitude est dégoûtante. Ils sont vraiment irresponsables ».

« Il y a trop d’enfants dans la rue ! Oui trop ! », se désole d’emblée Amdy Diop, technicien informatique. « Regardez autour tout ce qu’il y a comme enfants talibés ! (Il montre des enfants en train de « pourchasser » les passants). Ils les agressent à la limite. Cette situation est inadmissible. Je ne sais pas ce qu’attendent les institutions internationales pour attaquer le Sénégal pour non-protection des enfants », déplore le quinquagénaire, très amer.