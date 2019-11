Sénégal : des enfants retrouvés, chaînes aux pieds lors de l’arrestation de leur maître coranique ! (images)

Après la capture du maître coranique K. G. au « Daara » (école coranique) de Koki pour agissements esclavagistes, les images choquantes des apprenants retrouvés au Daara mettent le feu sur la toile, suscitant de vives réactions.

En effet, ce sont de bien tristes images d’enfants enchaînés aux pieds, dont les parents et le maître coranique ont été appréhendés. Alors que de l’autre côté, les forces de l’ordre subissent actuellement des coups de pression de gens qui réclament la libération des détenus. Actuellement, c’est une véritable campagne de mobilisation lancée sur la toile, avec notamment des internautes, sénégalais comme étrangers, très indignés, qui interpellent directement le chef de l’Etat, Macky Sall, afin qu’il prenne « toutes des responsabilités » pour que de pareils agissements, récurrents au Sénégal, cessent.

Après avoir, à plusieurs reprises, annoncé des dispositions allant dans le sens d’interdire la mendicité des enfants, le chef de l’Etat du Sénégal a toujours reculé. Pourquoi ? La question reste entière. Surtout que les Sénégalais reconnaissent en Macky Sall sa rigueur et sa détermination quand il s’agit de faire appliquer la loi, et des décisions allant dans le sens de protéger les femmes et les enfants. Que fera Macky Sall, cette fois, face à cette nouvelle qui a plus que terni l’image du Sénégal ? Affaire à suivre !