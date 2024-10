Sénégal : Bougane Guèye Dany placé sous mandat de dépôt

Au Sénégal, l’opposant Bougane Guèye Dany a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Tambacounda. Cette décision intervient alors que le leader du mouvement Guem Sa Bopp se prépare pour les prochaines élections législatives.

Le tribunal a programmé son procès pour le 30 octobre, où il sera jugé en flagrant délit. Cette situation est particulièrement préoccupante, car Bougane Guèye Dany est un candidat investi pour ces élections, ce qui pourrait influencer sa campagne. Après un face-à-face avec le procureur, Bougane a été incarcéré. Ce qui suscite des inquiétudes parmi ses partisans et au sein de la coalition Sàm Sa Kàddu dont il est membre.

Son arrestation soulève des questions sur l’état de la démocratie et des droits humains au Sénégal. Pour rappel, Bougane Guèye Dany avait été interpellé à plus d’une dizaine de kilomètres de Bakel. Il se dirigeait vers cette région pour rencontrer les sinistrés de la crue du fleuve Sénégal, en compagnie de ses collègues Anta Babacar Ngom et Thierno Bocoum.

Faire taire une voix critique

L’arrestation de Bougane Guèye Dany soulève également des préoccupations sur l’impact que cela pourrait avoir sur la mobilisation des électeurs et sur la dynamique de la campagne électorale. Ses partisans craignent que cette incarcération ne soit qu’un moyen de silencer une voix critique.

Dans ce climat incertain, les regards sont tournés vers le tribunal de Tambacounda et la manière dont cette affaire sera traitée. Le procès du 30 octobre sera déterminant pour l’avenir politique de Bougane Guèye Dany et pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble du paysage politique sénégalais.