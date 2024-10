Sénégal : Bougane Gueye Dany sera présenté au procureur ce lundi

Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Gueum Sa Bopp et opposant politique sénégalais, sera présenté au procureur ce lundi après son arrestation controversée.

L’opposant politique sénégalais Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Gueum Sa Bopp, est au cœur de l’actualité. Son interpellation par la gendarmerie, survenue le samedi 19 octobre à Bakel, a suscité de nombreuses réactions dans le paysage politique sénégalais. À quelques semaines des élections législatives anticipées du 17 novembre, Bougane Gueye Dany est accusé de « refus d’obtempérer ». Ce lundi 21 octobre, il doit être présenté au procureur de Tambacounda. Retour sur cette arrestation controversée qui agite le Sénégal.

Une arrestation sous haute tension à Bakel

Samedi 19 octobre, Bougane Gueye Dany et son cortège, composé de treize véhicules, étaient en route pour Bakel, à l’est du Sénégal, afin de rencontrer les populations touchées par de graves inondations. Cependant, leur trajet a été stoppé par un barrage de la gendarmerie à Bondji, qui leur demandait de s’arrêter pour permettre le passage du convoi présidentiel.

Selon les forces de l’ordre, l’opposant aurait refusé de se conformer à cette directive, forçant ainsi le barrage avec son cortège. Ce refus d’obtempérer a entraîné une intervention musclée des gendarmes, qui ont finalement intercepté le convoi à proximité du village de Tourime, à quelques kilomètres de Bakel. Les images de l’arrestation, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent un Bougane Gueye Dany avec la chemise déchirée, dans une situation tendue avec les forces de l’ordre.

Les justifications de la gendarmerie et la défense de l’opposant

Dans un communiqué, la gendarmerie sénégalaise a expliqué que Bougane Gueye Dany avait été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer. Les forces de l’ordre affirment que cet arrêt était nécessaire pour des raisons de sécurité. Cependant, les partisans de l’opposant et son avocat, Me El Hadj Diouf, ont contesté cette version, dénonçant un traitement injuste et arbitraire. Selon eux, cette arrestation est une manœuvre politique visant à entraver la campagne électorale de Bougane Gueye Dany, candidat aux législatives du 17 novembre.

La coalition de l’opposition Samm Sa Kaddu, dont Bougane Gueye Dany est membre, a immédiatement réagi en condamnant cette interpellation. Ils dénoncent une atteinte grave à la liberté de circuler sur le territoire sénégalais et réclament la libération immédiate de leur leader. De son côté, Alioune Tine, défenseur des droits humains, appelle à un apaisement des tensions et à l’ouverture du dialogue entre le pouvoir et l’opposition, soulignant la dégradation continue des relations politiques dans le pays.

Une arrestation à quelques semaines des législatives

Ce qui rend cette affaire particulièrement sensible, c’est son timing. À quatre semaines seulement des élections législatives anticipées, l’arrestation de Bougane Gueye Dany pourrait avoir des répercussions sur le climat électoral au Sénégal. L’opposant, qui jouit d’une certaine popularité, pourrait voir sa campagne compromise par cette procédure judiciaire. La tension politique semble atteindre un point culminant, alors que le pays se prépare à un scrutin important pour son avenir politique.