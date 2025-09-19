Sénégal : Barthélémy Dias perd définitivement la mairie de Dakar

Fidele K

Lecture 2 min.
Barthélémy Dias
Barthélémy Dias

La Cour suprême du Sénégal a rejeté le recours de Barthélémy Dias contre sa révocation. Cette décision met fin à ses espoirs de retrouver la mairie de Dakar. Elle confirme l’élection d’Abass Fall, installé à la tête de la capitale en septembre 2025.

Ce verdict scelle un épisode judiciaire et politique qui affaiblit durablement l’opposant.

Une destitution qui remonte à décembre 2024

C’est en décembre 2024 que Barthélémy Dias avait été déchu de ses fonctions de maire de la capitale par arrêté préfectoral. Cette décision faisait suite à sa condamnation définitive pour homicide involontaire dans l’affaire Ndiaga Diouf, une affaire qui remonte à 2011. Un militant avait perdu la vie lors d’affrontements politiques. L’opposant et son camp avaient immédiatement dénoncé une manœuvre politique. Selon eux, seul le président de la République, et non le préfet, pouvait révoquer un maire.

Le rejet du recours par la Cour suprême

Saisi pour « excès de pouvoir », le dossier avait été porté devant la Cour suprême. Mais la juridiction a balayé tous les arguments de la défense. Suivant les réquisitions de l’avocat général, elle a jugé l’arrêté préfectoral conforme aux dispositions légales. « Tous les moyens soulevés ont été écartés. Désormais, c’est fini », a résumé Me Masokhna Kane, avocat de l’État, à l’issue de l’audience.

Abass Fall conforté à la tête de la capitale

Pendant que la bataille judiciaire se jouait, la mairie de Dakar avait déjà changé de mains. En septembre 2025, Abass Fall, ministre du Travail et cadre du Pastef, a été élu maire de la capitale. La décision de la Cour suprême confirme donc son installation et scelle la fin du bras de fer autour de la direction de l’Hôtel de Ville. Pour l’opposition proche de Dias, il s’agit néanmoins d’un « passage en force » qui prive Dakar de son choix initial.

Au-delà de la perte de la mairie, cette décision affaiblit considérablement Barthélémy Dias sur l’échiquier politique national. La mairie de Dakar est en effet considérée comme l’un des postes stratégiques du pays. Il offre une visibilité et un poids politique majeurs. Le verdict de la Cour suprême ferme ainsi la dernière porte juridique à l’opposant et marque la fin d’un feuilleton politico-judiciaire de plusieurs mois.

