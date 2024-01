Sénégal : à la rencontre des éleveurs qui fertilisent les champs

Au Sénégal, nombreux sont les éleveurs qui s’associent avec des agriculteurs pour les aider à fertiliser leurs champs. Grâce aux déchets rejetés par les troupeaux, ces terres agricoles sont enrichies en fertilisants, chaque année, durant la saison sèche. Afrik.com est allé à la rencontre de ces éleveurs.

Généralement, la saison des pluies démarre au Sénégal vers le mois de juin-juillet, parfois août, pour prendre fin vers septembre-octobre. Durant cette période pluvieuse qui dure environ trois mois, Babacar Cisse et nombre de ses pairs éleveurs se tiennent éloignés des champs agricoles avec leurs troupeaux de bœufs et de chèvres. Ils sillonnent les terres herbacées pour faire paître leurs bêtes. Trois mois durant lesquels leurs troupeaux sont parqués, chaque soir, dans des enclos, loin des champs.

Normal, car, au moindre faux-pas, les bêtes peuvent facilement faire irruption dans ces zones d’agriculture et semer le chaos. Comme cela s’est d’ailleurs souvent produit par le passé. Des désagréments qui ont parfois soulevé des tensions entre éleveurs et agriculteurs. Et il n’est pas rare que les conflits finissent en drame avec mort d’homme. Les bergers, souvent des Peuhls, n’hésitant pas à introduire leurs bêtes dans des champs de culture pour les faire paître sans se soucier des dommages causés aux agriculteurs.

Étroite collaboration entre éleveurs et agriculteurs

Au fil du temps, après des couacs multiples, ponctués souvent de peines de prison infligées aux fauteurs de troubles et autres auteurs de crimes, les forces de sécurité ont réussi à calmer les ardeurs. Aujourd’hui, cette page des tensions est tournée, place à une étroite collaboration entre éleveurs et agriculteurs pour de meilleurs rendements. Un partenariat gagnant-gagnant. « Il n’y a pas meilleurs fertilisants que la bouse de vache, mélangée à de l’urine », lance Babacar Cisse, la cinquantaine.

Casquette bien vissée sur la tête, l’homme est à la routine. Ce matin, nous l’avons trouvé en train de traire les vaches. Chacune de ces bêtes produit du lait sur une année. Oui douze mois de production laitière, « à condition que la vache soit bien nourrie ». C’est dans la région agro-sylvo-pastorale de Thiès (70 km de Dakar), dans le village de Sangué que cet éleveur a été trouvé. C’est dans ce terroir que l’homme développe toutes ses activités.

Une alimentation à base de céréales

Durant la journée, à partir de midi, il amène son troupeau paître. Il ne rentre qu’au crépuscule où il retrouve deux de ses pairs éleveurs, eux aussi partis, toute la journée, pour trouver les meilleurs pâturages. Pendant la saison des pluies, Babacar et son troupeau ont un lieu fixe où ils passent la nuit. Mais durant la saison sèche, ils deviennent de véritables nomades. Car ils passent de champ en champ pour fertiliser les sols. « Une fois qu’on aura fini de bien fertiliser cette partie du champ, on déplace le troupeau vers une autre partie », lance Babacar Cisse.

« Reculez un peu, cette vache n’aime pas trop les étrangers. Elle peut régir. Elle est différente des autres bêtes », nous intime l’éleveur. Il était en train de traire une vache. Chaque matin, une vingtaine de vaches produisent du lait qui est ensuite revendu. Les sommes collectées servent à acheter un peu d’aliment pour renforcer la nourriture du bétail. Le plus souvent, ce sont des céréales transformées, donc un aliment à base de maïs, mil et autre blé. « Si on ne le fait pas, les bêtes ne seront pas bien entretenues et cela joue sur leur développement et la production de lait », confie Babacar.

Les déchets de vaches, meilleur fertilisant

Le bétail est entretenu de façon méticuleuse et tout est paramétré, indique notre interlocuteur. « Il y a une heure pour les faire paître, une heure pour séparer les petits de leurs mamans, afin d’assurer une bonne production laitière et veiller à la bonne croissance des veaux », note l’éleveur. « Par exemple, les bêtes ne boivent qu’une seule fois par jour, et c’est le matin », indique-t-il. D’ailleurs, sur place, nous avons trouvé un charretier venu approvisionner le troupeau en eau contenue dans des bidons de 20 litres chacun.

Avec assez d’herbe et de céréales dans la panse, les animaux passent toute la nuit à ruminer, déféquer et uriner. « Des déchets qui sont de loin meilleurs que tout fertilisant chimique pour une agriculture. Si on comparait deux champs, l’un fertilisé avec les déchets des vaches et l’autre enrichi à l’engrais chimique, la qualité et le rendement seront différents, en faveur du champ dont le sol a été traité avec la bouse de vache et l’urée », insiste Babacar Cisse.