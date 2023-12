Sénégal : Les enfants talibés, ces nouveaux domestiques occasionnels

Les enfants de la rue, communément appelés talibés au Sénégal sont jadis connus pour sillonner les rues en quête de pitance. De plus en plus, ces jeunes gens sont employés dans les maisons, où ils s’occupent de tâches domestiques.

« Plus de temps dans les rues que dans les écoles »

Ils sont munis de leurs pots de tomate usagers et parcourent les rues du Sénégal. Ils ont entre 4 et 14 ans et sont appelés « talibés » pour désigner un disciple. Ces enfants sont, en effet, des élèves de maîtres coraniques censés leur enseigner les fondamentaux de l’islam. Apprentissage du coran et des préceptes de la religion, tel est, à l’origine, le destin de ces jeunes garçons.

Seulement, dans leur formation, il leur arrive que leur maître leur demande de taper aux portes de quelques maisons, histoire de se trouver quelque chose à se mettre sous la dent. C’est du moins ce qui se faisait à la belle époque, avant que des gens véreux ne trouvent la vilaine magie de faire quémander ces jeunes gens. Désormais, ces jeunes talibés passent plus de temps dans les rues que dans les écoles.

Subir les affres de son maître

En plus de quémander de la nourriture, il leur est demandé une certaine somme d’argent. Celle-ci varie entre 500 et 1 000 France CFA à verser quotidiennement. Gare à celui qui ne remplit pas cette condition ! Il risque de passer un mauvais quart d’heure, puisqu’il a mille chances d’être tendu par quatre et subir les affres de son maître qui veut s’assurer une belle dépense quotidienne. Dès lors, tous les moyens sont bons pour garantir le versement quotidien.

En effet, certains de ces garnements vont même jusqu’à commettre des larcins pour boucler leur journée. De la volaille, des petits; objets jusqu’aux téléphones portables. Tout y passe. Certains de ces jeunes gens dérobent tout ce qui leur passe sous les yeux. Surtout qu’ils sont très matinaux et font le tour des maisons, parfois au moment où les premiers travailleurs, qui quittent très tôt chez eux, ne prennent pas soin de bien refermer la porte de l’appartement.

Des enfants talibés « sollicités pour faire la vaisselle »

Ils sont souvent aux aguets et sautent sur la moindre occasion, obnubilés par leur devoir de trouver de quoi donner satisfaction au « mara ». S’il leur arrive de tomber sur un gros butin, ces talibés prennent le soin de confier une bonne partie de cet argent au boutiquier du coin. Ce dernier, leur remettra, au jour le jour, leur versement quotidien. Astuce très appliquée par ces enfants de la rue. Dans leur quête de revenu, ces garçons ont une nouvelle trouvaille.

Depuis quelque temps, en effet, ils assurent certaines tâches ménagères, moyennent une rémunération. Ces talibés sont parfois employés pour balayer les cours des maisons ou tout simplement les devantures. Tantôt, ils ont la charge des escaliers des appartements à usage locatif. Il arrive aussi que ces enfants de la rue soient sollicités pour faire la vaisselle. Des travaux qui leur procurent des revenus et leur permettent de gagner une certaine « liberté vis-à-vis de leur… exploitant coranique.

« Il nous est difficile de nous en sortir »

« Si on ne fait pas certains travaux, il nous est difficile de nous en sortir. Certains d’entre nous vont au marché pour quémander des denrées pour ensuite les commercialiser. Ils font office de porteurs de bagages et font de petits jobs, juste pour avoir de quoi remettre au marabout. Si on ne le fait pas, on court de gros risques d’être tabassés. Personnellement, j’assure le nettoyage d’une maison, moyennant 15 000 francs par mois. Cet argent est remis au marabout qui règle la facture d’électricité avec », confie cet enfant talibé.

« Ils sont braves ces jeunes enfants. C’est juste dommage qu’au lieu de les amener à l’école pour leur assurer un avenir, certains parents préfèrent les confier à des maîtres coraniques. Ces derniers ne font qu’exploiter ces enfants. Pour la plupart, ils sont violentés pour des questions pécuniaires, car leur versement fait défaut. Je pense que le gouvernement devrait prendre des mesures pour mettre fin à ce qui peut être qualifié de fléau », déclare Justin Coly, enseignant.