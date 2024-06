Semaine sanglante en RDC : plus de 80 personnes tuées par les rebelles ADF dans le Nord-Kivu

La province du Nord-Kivu à l’est de la RDC sort d’une semaine particulièrement sanglante en raison des attaques des ADF dans diverses localités. Un bilan horrible de plus de 80 morts.

Ce lundi, le gouvernement congolais a publié un communiqué pour condamner les assauts meurtriers perpétrés, vendredi, par les rebelles ADF contre les localités de Masala, Mahihi et Keme en territoire de Beni (province du Nord-Kivu). « Le rapport transmis par le gouverneur militaire, qui a dépêché une mission urgente sur place, fait état de : 39 personnes tuées à Masala et Mahihi ; 2 personnes tuées à Keme », lit-on dans le communiqué. Au-delà des morts, on dénombre 9 blessés et d’importants dégâts matériels.

Le gouvernement rassure les populations face à l’ampleur du drame

Cette nouvelle tuerie vient alourdir le bilan macabre des attaques répétées perpétrées par ce groupe rebelle dans la région depuis mardi dernier. Au total, au moins 82 personnes ont été abattues par ces rebelles. Dans le village de Massawu, 17 personnes sont tombées sous les armes des éléments ADF, le mardi 4 juin 2024. Dans la seule journée du jeudi dernier, 5 cadavres ont été découverts dans les villages de Kabweli et Mamulese, et 6 autres corps ont été repêchés de la rivière Loulo, dans le village de Mununze.

Vendredi, jour de l’attaque des villages cités par le communiqué gouvernemental, 13 corps avaient été retrouvés dans le village de Makobu. Ces 13 personnes ont été décapitées la veille alors qu’elles étaient en train d’exécuter des travaux communautaires dans le village de Makobu. Le bilan pourrait davantage s’alourdir puisque les recherches de corps se poursuivent. Tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées, le gouvernement de la RDC assure les populations de « sa détermination à poursuivre sans relâche les opérations de traque de ces terroristes, lesquelles ont permis de neutraliser plusieurs d’entre eux, et de libérer un bon nombre d’otages civils ».

Qui sont les ADF ?

Les Allied Democratic Forces (ADF) sont un groupe rebelle ougandais créé vers le milieu des années 1990 et qui s’est, par la suite, affilié à l’Organisation État islamique. Installées dans l’est de la RDC depuis près de trois décennies, les ADF font partie des groupes armés les plus meurtriers dans le pays et arrivent à résister aux assauts conjoints des Forces armées congolaises (FARDC) et de l’armée ougandaise. Ils sèment la mort et la désolation non seulement dans la province du Nord-Kivu, mais également dans la province voisine de l’Ituri. Particulièrement cruels, ces rebelles n’hésitent pas à égorger ou charcuter leurs victimes ou à les tuer par balles.