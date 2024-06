RDC : Plus de 50 morts dans des attaques revendiquées par les ADF près de Mangina

Une vague de violence sans précédent a secoué l’est de la République démocratique du Congo cette semaine. Plus de 50 personnes ont perdu la vie dans une série d’attaques meurtrières revendiquées par les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé affilié à l’État islamique. Ces événements tragiques se sont déroulés aux alentours de Mangina, dans le territoire de Beni, laissant les communautés locales en deuil et dans la terreur.

Un bilan terrifiant

Le bilan de ces attaques est l’un des plus lourds enregistrés depuis plusieurs mois dans cette région instable. Selon des sources locales, les ADF ont mené plusieurs incursions sanglantes, tuant au moins 60 personnes au total. Treize personnes, dont sept hommes et six femmes, ont été tuées lors de la dernière attaque survenue jeudi dans trois villages. De nombreuses autres personnes sont portées disparues, suscitant une inquiétude croissante parmi les familles et les proches des victimes.

Les opérations Shujaa en échec

Malgré les opérations militaires conjointes « Shujaa » lancées par les armées congolaise et ougandaise, les exactions des ADF se poursuivent. Henry-Pacifique Mayala, coordonnateur du Baromètre sécuritaire du Kivu, explique que l’intensification des opérations a provoqué une migration des combattants ADF vers des zones comme Mangina. Les Forces armées de la RDC (FARDC) peinent à contenir cette migration, ce qui permet aux rebelles de poursuivre leurs attaques meurtrières.

Face à la menace constante des ADF, les habitants des villages attaqués fuient massivement leurs foyers. Environ 85 % des villageois de Cantine, par exemple, ont quitté leurs maisons pour se réfugier dans des zones supposées plus sûres, notamment à Beni. Cette fuite massive complique encore la situation humanitaire déjà critique dans la région, où les populations locales vivent dans une peur permanente.

Une crise humanitaire et sécuritaire

Les attaques des ADF ont des conséquences dévastatrices non seulement en termes de pertes humaines, mais aussi sur le plan économique et social. Les rebelles cherchent à s’emparer des ressources locales, telles que les mines et les plantations de cacao, pour financer leurs activités criminelles. La présence de ces groupes armés menace la stabilité et le développement de toute la région.

Alors que les opérations militaires conjointes entre la RDC et l’Ouganda n’ont pas encore réussi à éradiquer la menace des ADF, des questions se posent sur l’efficacité de la stratégie actuelle. Les partenaires internationaux et les organisations de défense des droits humains appellent à une réévaluation des approches pour mieux protéger les civils et stabiliser la région.

Vers une nouvelle stratégie ?

Les événements récents soulignent la nécessité d’une action concertée et plus efficace pour lutter contre les ADF. Les autorités congolaises, en collaboration avec la communauté internationale, doivent renforcer les mesures de sécurité et offrir une protection accrue aux populations vulnérables. Des solutions durables doivent être trouvées pour mettre fin à ce cycle de violence et restaurer la paix dans l’est de la RDC.

Le Nord-Kivu reste plongé dans une incertitude inquiétante, avec des communautés entières vivant dans la crainte constante d’une nouvelle attaque. La route vers la paix et la stabilité semble encore longue, mais elle est plus que jamais nécessaire pour les habitants de cette région meurtrie.