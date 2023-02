Sécurisation de la RDC : le Sénégal envoie un contingent de 140 policiers

Le Sénégal compte jouer sa partition dans le cadre de la sécurisation de la République Démocratique du Congo. Ce sont quelque 140 policiers, hommes et femmes, qui sont envoyés dans ce pays d’Afrique Centrale en proie aux violences.

C’est un contingent de la Police nationale fort de 140 éléments que viennent d’envoyer les autorités sénégalaises en RDC. La remise du drapeau national a été effectuée par le directeur du Groupement mobile d’intervention, Ndiaga Diop. Le Commissaire divisionnaire, indique Le Quotidien, a saisi l’opportunité pour formuler des recommandations et les instructions du commandement.

Un contingent déployé sur le terrain

Le gradé est revenu sur « la posture que doivent avoir nos troupes pour garder le drapeau sénégalais à une bonne position ». Non sans rappeler : « à chaque fois, avant qu’un contingent ne soit déployé dans un terrain d’opérations, il y a cette cérémonie qui consiste à lui remettre le drapeau pour rappeler aux hommes et femmes de tenue, d’abord, les missions qui sont attendues d’eux une fois sur le terrain, et, aussi, l’importance que le Sénégal accorde à la recherche de la paix et la sécurité au niveau international ».

Le Commissaire Ndiaga Diop a précisé que le Sénégal participe aux opérations de maintien de la paix « aussi bien pour la composante civile que celle militaire. Aujourd’hui, c’est une unité de police constituée de la Police nationale qui doit être déployée dans le cadre d’opérations congolaises ». Le patron du GMI a en outre précisé que la Police nationale est « présentement déployée aussi bien au Congo, en Centrafrique, qu’en République sœur du Mali ».

Situation sécuritaire imprévisible sur le terrain

L’officier a insisté sur « la situation sécuritaire imprévisible qui prévaut sur le terrain de la MONUSCO » à laquelle participent ces policiers sénégalais. La situation sécuritaire s’est fortement dégradée en RDC, avec la nouvelle vague de violences imposée par les rebelles du M23, notamment dans la partie Est du pays. Il y a quelques jours, le groupe rebelle régnait en maître à Kitshanga, une localité du Nord-Kivu.

D’ailleurs, de fortes décisions ont été prises à l’issue d’un sommet extraordinaire de la Communauté d’Afrique de l’Est, tenu samedi, à Bujumbura. Les dirigeants est-africains ont « demandé à tous les pays fournisseurs de troupes de déployer immédiatement leurs contingents ». Ils ont en outre « exhorté la République Démocratique du Congo à faciliter le déploiement rapide de troupes de la République du Soudan et de la République de l’Ouganda dans la force régionale de l’Afrique de l’Est ».