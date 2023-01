RDC : que se passe-t-il à Kitshanga ?

Depuis quelques jours, les combats font rage entre les FARDC et le M23 dans la région de Kitshanga. Cet après-midi, la presse locale a annoncé que la localité est tombée aux mains des rebelles.

Le M23 continue de défier l’armée congolaise. Kitshanga, une localité située dans le territoire de Masisi (province du Nord-Kivu) vient de tomber dans l’escarcelle des rebelles. C’est la conséquence des terribles affrontements opposant depuis mardi, le mouvement rebelle aux FARDC. « C’est confirmé. Les rebelles du M23 viennent de faire leur entrée dans l’agglomération de Kitshanga. Il y a eu plusieurs coups de feu entendus dans plusieurs coins de Kitshanga, comme pour dire qu’ils venaient de s’emparer de cette agglomération. Nos militaires se sont repliés vers Mweso. Ils ont combattu depuis longtemps, mais ils n’ont visiblement pas reçu de renfort conséquent. Voilà pourquoi ils ont décroché », a témoigné un acteur de la société civile locale qui se confiait au média Actualite.cd.

Fuite des populations de Kitshanga

L’homme n’a pas caché son inquiétude puisque après Kitshanga, il craint que le M23 ne rencontre plus de résistance et continue sa progression sur le territoire. « La situation vient de changer, ils [ les rebelles du M23] viennent d’entrer dans la cité. Tout le monde est en débandade, même les FARDC ne sont plus visibles comme c’était le cas, il y a quelques heures », peut-on lire sur le site Politico.cd.

Depuis la reprise des combats, mardi, les populations de Kitshanga ont commencé par fuir pour se mettre à l’abri. Les assurances données par les autorités n’ont guère retenu lesdites populations. Parmi les fugitifs, certains ont trouvé refuge à Mweso, d’autres à Buchalichi. Un autre groupe a trouvé place au camp des Casques bleus marocains. Là, les hommes de la MONUSCO leur ont fourni logement, eau et toutes les commodités nécessaires.

