À la découverte des mystères des Xhosas et des Thembus

Les tribus Xhosa et Thembu, deux groupes ethniques d’Afrique du Sud, cachent derrière leurs traditions ancestrales un monde fascinant souvent méconnu. Connues pour leurs coutumes uniques et leur riche histoire, ces tribus dévoilent des aspects de la culture africaine qui méritent une exploration approfondie.

Immergeons-nous dans l’univers mystérieux de ces deux communautés pour découvrir leurs pratiques, leur philosophie et leurs rites de passage.

Les Xhosas : Une société mystique et structurée

Les Xhosas, un groupe appartenant à la famille des langues bantoues, sont apparentés aux Swazis et aux Zoulous. Leur société repose sur une structure patrilinéaire où chaque individu est lié à un lignage et, par extension, à un clan. De plus, l’attachement des Xhosas au bétail est profond et presque mystique. Ainsi, le bétail, élément central de leur vie, fournit non seulement de la nourriture et du lait mais aussi le matériel nécessaire pour les sacrifices aux ancêtres.

L’importance des anciens et des rites traditionnels

Dans la société Xhosa, les anciens jouissent d’un profond respect, tandis que les jeunes et les femmes occupent une place secondaire. L’éducation traditionnelle des jeunes Xhosas se fait par l’observation et l’imitation des adultes. Ils pratiquent également le « Dlala ‘Nduku », un sport de combat traditionnel. Les contes porteurs de valeurs jouent aussi un rôle clé dans leur apprentissage.

Ubuntu : La philosophie qui lie la communauté

La philosophie de l’Ubuntu, qui place l’appartenance à une communauté au cœur de la définition de l’homme, anime la culture Xhosa. Nelson Mandela, un descendant de cette lignée, illustre parfaitement cette philosophie. Il disait : « Un voyageur dans un pays étranger qui s’arrêterait dans un village n’aurait pas à demander à boire ou à manger… ». En conséquence, Ubuntu incarne des valeurs telles que la fraternité, l’empathie, et le partage. Cela influence profondément les comportements sociaux et les relations interpersonnelles.

Les Thembus : les rites de passage et le mariage traditionnel

Les Thembus, proches des Xhosas, pratiquent plusieurs traditions, dont la circoncision comme rite de passage crucial. À 16 ans, un jeune Thembu subit la circoncision et reçoit un nom symbolique, comme ce fut le cas de Nelson Mandela. Ainsi, la circoncision est un passage vers l’âge adulte. Elle est accompagnée d’une réclusion et d’une cérémonie de présentation à la communauté.

Le mariage chez les Xhosas et les Thembus respecte également des traditions spécifiques. La demande en mariage est initiée par le jeune homme ou ses représentants. De plus, la dot, ou « lobola », est une part importante du processus. Les femmes mariées doivent se conformer à des règles strictes concernant leur comportement et leurs interactions. Cela reflète la hiérarchie et les rôles traditionnels dans la société.