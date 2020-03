Scandale : la place de Rokia Traoré sur les podiums ou en prison ? (vidéos)

Elle est aujourd’hui derrière les barreaux d’une prison française, poursuivie par la justice belge pour avoir enlevé sa propre fille qu’elle dit vouloir sauver des attouchements de son père, Jan Goossens. Une sordide affaire dans laquelle Rokia Traoré se trouve au milieu et qui semble ne pas avoir livré tous ses secrets. En attendant le dénouement de cette affaire dans la quelle la justice française est très attendue pour dire le droit, AFRIK est convaincu que la place de Rokia Traoré est sur les podiums et non en prison.

Voir ce reportage de la BBC qui met à nu des pratiques peu orthodoxes, des injustices dont sont souvent victimes des personnes de couleur, en Europe.

Voici quelque unes de ses vidéos