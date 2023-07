Samura Kamara ne lâche rien : « Je refuse d’accepter ces résultats »

Samura Kamara continue de dénoncer les irrégularités qui ont entaché la tenue du scrutin électoral en Sierra-Leone. L’opposant s’est exprimé après la prestation de serment de Julius Madaa Bio, élu dès le premier tour.

« Je refuse d’accepter ces résultats ». C’est en ces termes que Samura Kamara a conclu une lettre dans la quelle il dénonce le manque de transparence qui a caractérisé l’élection présidentielle. Le leader du parti All People’s Congress (APC) se dit préoccupé par l’état de la démocratie en Sierra Leone. « Les élections qui se sont déroulées devant nous ont été entachées d’un troublant manque de transparence. Le fondement même de notre processus démocratique, qui devrait reposer sur la confiance et l’intégrité, a été ébranlé », a déclaré le candidat malheureux. Pour M. Kamara, les résultats des élections générales « ont soulevé des doutes et des inquiétudes légitimes ».

Instauration de l’intégrité

Dans sa correspondance, l’opposant exige une enquête sur le processus électoral. « Nous devons exiger des comptes et lancer une enquête approfondie sur le processus électoral. La vérité doit être révélée et les responsables de toute irrégularité poursuivis », lit-on dans ce document. Selon lui, « le moment est venu pour l’unité afin de travailler à restaurer l’intégrité du système démocratique » de la Sierra-Leone.

Près de 3,4 millions Sierra-Léonais étaient aux urnes, le samedi 24 juin, pour élire leur Président et leurs députés. Ce scrutin électoral n’a pas été entaché d’incidents majeurs, malgré le retard observé lors de l’ouverture des centres de vote et l’absence de certains noms d’électeurs sur les listes.

Notons que Samura Kamara est arrivé en deuxième position avec 41,16% des voix, au terme du scrutin électoral. Son challenger, Juluis Maada Bio, réélu, dès le premier tour, pour un second mandat, avec 56,17% des voix, a prêté serment. Il a prôné la poursuite « du programme de développement national accéléré afin d’améliorer la qualité de vie » du peuple de Sierra Leone, au cœur de son nouveau quinquennat.

