Samedi 11 mars 2023 : retour sur une journée mouvementée en RDC

La journée du samedi 11 mars 2023 a été très riche en événements en RDC. Retour sur les faits marquants de cette journée.

En RDC, la journée du samedi 11 mars 2023 a été très mouvementée. En effet, dans cette journée, l’Angola a annoncé le prochain déploiement de soldats pour assurer le maintien de la paix dans l’Est du pays. Cette nouvelle a été très vite saluée par bien des Congolais parmi lesquels Moïse Katumbi. « L’annonce de l’implication de l’Angola dans le monitoring du retrait du M23 est une bonne nouvelle qui répond à notre demande de voir enfin un partenaire stratégique et impartial épauler les FARDC dans leur mission de restaurer la paix et l’intégrité des frontières de la RDC », a posté le président du parti Ensemble pour la République, sur son compte Twitter, dans la même journée.

Manifestation de l’opposition contre l’agression du M23

C’est également la journée qu’ont choisie Moïse Katumbi et deux autres leaders de l’opposition congolaise pour organiser une gigantesque marche de protestation à Kinshasa. Du rond-point Ngaba en passant par les avenues Université, Kianza, rond-point super Lemba, Boulevard Lumumba, Sendwe et Kasa-Vubu, jusqu’au Stade Tata Raphaël, le point de chute, Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo et des cadres du parti de Moïse Katumbi suivis par des milliers de manifestants ont marché sous l’encadrement des forces de l’ordre.

L’objectif de la manifestation était de dénoncer l’agression du Rwanda via le M23. Et d’appeler la communauté internationale à prendre des sanctions contre le pays de Paul Kagame. « Nous voulons faire savoir au monde entier que nous sommes attaqués par M. Kagame et son M23. Il a mis son armée pour attaquer le Congo parce qu’il veut à tout prix prendre une portion du Congo. Personne ne peut prendre un seul millimètre de ce pays. Il faut sanctionner M. Kagame, sanctionner tous ceux qui sont avec lui », a soutenu Martin Fayulu avant de féliciter les hommes en uniforme chargés d’encadrer la marche : « Applaudissez pour les policiers qui sont ici. Si nous sommes comme ça tous les jours, nous conduirons notre pays loin », a dit le président national de l’ECiDé devant les manifestants au Stade Tata Raphaël.

Seule fausse note, des affrontements ont failli avoir lieu entre les manifestants et des militants de l’UDPS. L’intervention rapide des policiers à coups de gaz lacrymogènes a permis d’éviter le pire.

Nouvelle annonce de retrait du M23 noircie par de nouvelles attaques

Ce même samedi, alors que le M23 a rendu public un communiqué pour annoncer son retrait de certaines localités, la presse congolaise a rapporté de nouveaux actes d’agression de la part du mouvement rebelle. Le M23 a lancé des bombes dans des milieux fortement habités à Sake (en territoire de Masisi). L’une de ces bombes est tombée sur une habitation, tuant quatre personnes et blessant plusieurs autres. Le gouvernement congolais n’a pas tardé à réagir à cette nouvelle attaque : « Le Gouvernement condamne cet acte criminel, preuve supplémentaire de l’agression rwandaise. Il présente ses condoléances aux familles éplorées, exprime sa solidarité aux victimes et rassure de la détermination des FARDC à défendre la patrie jusqu’au sacrifice suprême », a tweeté le ministère de la Communication et des Médias.