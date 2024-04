Saisie record en Espagne : 25 tonnes de haschisch dissimulées dans un camion de melons venant du Maroc

Au total 25 tonnes de haschisch ont été saisies par les autorités espagnoles dans un camion de melons en provenance du Maroc

Les autorités espagnoles ont annoncé, ce vendredi, une saisie record de 25 tonnes de haschisch. La drogue était dissimulée dans un camion en provenance du Maroc qui transportait prétendument des melons vers la France. Cette importante opération a eu lieu dans le port d’Algésiras, dans le sud de l’Espagne. La cargaison, d’une valeur estimée à 50 millions d’euros, était cachée dans 22 caisses en bois à l’intérieur du camion.

La plus importante prise depuis 2015

Selon les documents de transport, le camion devait se rendre à Perpignan, en France. C’est une chienne renifleuse de la Garde civile qui a permis de détecter la drogue. Une inspection approfondie du camion a ensuite révélé la présence d’une grande quantité de ballots de haschisch. Avec 25 tonnes saisies, il s’agit de la plus importante prise de cette substance sur le réseau routier espagnol depuis 2015, selon les autorités.

A cette époque, près de 48 tonnes de haschisch avaient été interceptées, également à Algésiras. L’Espagne est un point d’entrée important du haschisch marocain en Europe. Les trafiquants de drogue utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour dissimuler leur cargaison. Ce qui rend la lutte contre le trafic de drogue plus difficile pour le royaume ibérique. Mais les autorités espagnoles renforcent constamment leurs contrôles pour lutter contre ce trafic.

Hausse des saisies de drogue marocaine en Espagne

Les saisies de drogue marocaine en Espagne ont augmenté, ces dernières années, en raison de l’augmentation de la production de haschisch au Maroc et de la demande croissante en Europe. L’Espagne est l’un des principaux points d’entrée du haschisch marocain en Europe. Les autorités espagnoles travaillent en étroite collaboration avec les pays voisins et les organismes internationaux pour lutter contre le trafic de drogue et réduire son impact sur la société. Il faut signaler que les saisies de drogue en provenance du Maroc sont fréquentes au Maroc.

En mars dernier, 10 tonnes de haschisch avaient été saisies dans un bateau pneumatique au large des côtes de Cadix. En novembre 2023, 13 tonnes de haschisch avaient été interceptées dans un camion frigorifique à Algésiras. En octobre de la même année, les autorités avaient mis la main sur 7 tonnes de haschisch dans une voiture à Tarifa. En juin 2023, ce sont 18 tonnes de haschisch qui ont été saisies dans un bateau au large des côtes de Grenade.