Coup d’arrêt pour la Mocro Maffia : Démantèlement d’un réseau criminel Marocain en Espagne

La Guardia Civil espagnole a réalisé un coup de filet majeur à Saragosse, aboutissant au démantèlement d’un réseau criminel marocain, impliqué notamment dans la vente d’armes. L’opération, initialement dirigée contre des activités suspectes dans un appartement pour une affaire de mœurs, a pris un tournant inattendu. Il s’est révélé que l’un des chefs du réseau était un citoyen marocain, déjà recherché pour des crimes graves de viols, vente d’armes et vol avec violence.

Cet événement est un coup dur pour la « Moroccan mafia », ou « Mocro Maffia », une organisation criminelle composée principalement de personnes d’origine marocaine. Actifs depuis les années 1990, ces réseaux spécialisés dans le trafic de cocaïne et de drogues synthétiques opèrent principalement via l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas et la Belgique. Ils entretiennent des liens étroits avec des cartels colombiens et mexicains, important de grandes quantités de drogue en Europe via des ports clés comme Anvers, Rotterdam et Algésiras.

L’opération qui a abouti à l’arrestation surprise de l’un des barons de la Mocro Maffia néerlandaise s’inscrit dans une campagne plus vaste de la police espagnole visant à démanteler ce réseau impliqué dans des activités diverses, dont l’exploitation sexuelle de mineures, le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. La police espagnole a lancé une vaste opération pour démanteler le réseau. Des dizaines d’arrestations sont espérées.

Un réseau très dangereux

La dangerosité du réseau est soulignée par son implication dans diverses affaires criminelles, y compris des échanges de tirs. La saisie importante d’armes à feu et de munitions par la police espagnole révèle l’étendue de l’opération criminelle, suspectée de s’être développée à partir de Sebta et Melilla, où des fournisseurs d’armes collaborent avec des réseaux d’immigration clandestine.

Le démantèlement en cours de ce réseau est une chance de mettre un coup d’arrêt à la Mocro Maffia. Mais cette opération met aussi en lumière l’influence croissante des organisations criminelles marocaines en Europe.