Saisie record en Afrique du Sud : Un laboratoire de drogue démantelé, 100 millions d’euros de marchandises saisies

En Afrique du Sud, un laboratoire de méthamphétamine démantelé à Groblersdal, avec une saisie record de 100 millions d’euros en marchandises.

Une opération policière de grande envergure a permis de mettre au jour un laboratoire clandestin de fabrication de méthamphétamine dans la petite ville de Groblersdal, située dans la province de Limpopo. Ce vendredi, les forces de l’ordre, menées par le Service de police sud-africain (SAPS) et la Direction des enquêtes sur les crimes prioritaires, communément appelée les « Hawks », ont arrêté quatre suspects et saisi des produits chimiques d’une valeur marchande estimée à 100 millions d’euros.

Les détails d’une saisie spectaculaire

L’opération, l’une des plus importantes jamais réalisées par la police sud-africaine, a révélé une importante quantité de produits chimiques utilisés dans la fabrication de drogues, notamment de l’acétone et du crystal meth. Selon un communiqué de la police, les substances découvertes avaient une valeur marchande estimée à 2 milliards de rands, soit environ 100,65 millions d’euros.

Parmi les quatre suspects arrêtés figurent deux ressortissants mexicains, un détail qui distingue cette opération des précédentes. Katlego Mogale, porte-parole national des Hawks, a souligné l’implication de ces citoyens mexicains comme un élément clé de cette affaire. En plus des deux Mexicains, le propriétaire de la ferme et un autre suspect ont également été appréhendés. Les suspects seront présentés devant le tribunal d’instance de Groblersdal pour des accusations de fabrication, trafic et possession de drogues illicites.

Un réseau international ou national ?

Il demeure incertain à ce stade si les drogues étaient destinées au marché sud-africain ou à l’exportation. Les photographies de la ferme montrent des appareils vétustes, mais cela n’a pas empêché une production massive de drogues. Cette découverte soulève des questions sur la destination finale de ces substances illicites et les réseaux de distribution impliqués.

Depuis le début de l’année, les Hawks ont démantelé dix laboratoires clandestins de drogue et procédé à 34 arrestations. Depuis 2019, ce sont 131 laboratoires clandestins qui ont été découverts à travers le pays. L’Afrique du Sud, de par sa géographie et ses liens commerciaux internationaux, est une plaque tournante du trafic de drogues synthétiques, selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Une lutte continue contre le fléau de la drogue

Cette saisie record témoigne des efforts continus des autorités sud-africaines pour lutter contre le trafic de drogue. La collaboration entre le SAPS et les Hawks démontre une détermination à éradiquer les réseaux criminels opérant sur le sol sud-africain. Cependant, l’ampleur de cette découverte met en lumière les défis persistants auxquels le pays est confronté dans sa lutte contre la production et la distribution de drogues illicites.