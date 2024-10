Sainte-Marie, la championne de l’algoculture à Madagascar

Sur l’île de Sainte-Marie, située à l’est de Madagascar, une révolution verte est en cours. L’algoculture, ou culture des algues, s’impose peu à peu comme une activité économique majeure. Avec la création de plusieurs fermes marines ces dernières années, cette pratique connaît un essor fulgurant. Elle génère des revenus considérables pour les communautés locales tout en offrant des solutions écologiques innovantes.

Découvrez comment cette activité change le visage de l’île et impacte son environnement.

L’algoculture : une nouvelle manne économique pour Sainte-Marie

La culture des algues sur l’île de Sainte-Marie à Madagascar a rapidement pris de l’ampleur. En moins de cinq ans, trois fermes ont vu le jour, employant aujourd’hui plus de 2 000 habitants. Ce secteur génère plus d’un million de dollars par an. Il offre une source de revenus stable à des populations autrefois sous le seuil de pauvreté. Les fermes, telles que Nosy Boraha SeaWeed, dirigée par Sébastien Jan, créent des emplois pour les habitants. Elles offrent également un support technique et matériel aux communautés locales. En plus, elles garantissent un prix d’achat équitable pour les productions d’algues.

Une solution environnementale prometteuse

Outre son impact économique, l’algoculture joue un rôle clé dans la régénération des écosystèmes marins. En créant de nouveaux habitats pour les poissons et en réduisant la pression sur les ressources halieutiques, cette pratique aide à restaurer des zones sableuses autrefois appauvries. De plus, les algues sont en passe de devenir une solution clé pour la désacidification des océans, comme l’explique Isabel Urbina Barreto, écologue au sein du laboratoire Locéan. Des études sont en cours pour évaluer l’effet des algues sur la croissance des coraux et l’équilibre des écosystèmes marins.

L’algue : une ressource sous-exploitée au potentiel infini

Selon Vincent Doumeizel, conseiller océan auprès des Nations unies, les algues représentent l’une des ressources les plus inexplorées et inexploitables de notre planète. Leur culture pourrait révolutionner l’avenir de l’humanité en nourrissant aussi bien les hommes que les animaux tout en contribuant à la restauration de la biodiversité marine. Riche en nutriments essentiels tels que les oméga-3, le zinc et les protéines, les algues offrent des bénéfices santé exceptionnels. À Madagascar, et plus particulièrement à Sainte-Marie, cette nouvelle révolution bleue commence à montrer ses premiers signes prometteurs.