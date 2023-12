Engagement renforcé des Nations-Unies pour les enfants en zones de conflit

Dans un contexte où les conflits armés en Afrique continuent d’affecter des vies innocentes, l’engagement des Nations-Unies, mené par Ms. Virginia Gamba, se renforce pour protéger les enfants dans ces zones. Ms. Gamba, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les Enfants et les Conflits Armés, a récemment achevé une mission clé en Gambie, marquant une étape importante dans cette lutte.

Une rencontre cruciale pour la protection des enfants

Lors de son séjour en Gambie les 4 et 5 décembre, Ms. Gamba a joué un rôle clé dans la Session Ouverte Ministérielle et de Haut Niveau de l’Union Africaine, consacrée à la défense des droits des enfants. Cette session, ouverte par le Dr. Mamadou Tangara, Ministre des Affaires Étrangères de Gambie, a réuni des acteurs majeurs : membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, représentants d’États membres, ainsi que divers partenaires et institutions.

L’accent a été mis sur la situation préoccupante des enfants dans les zones de conflit en Afrique, avec un appel à des actions concrètes pour prévenir les violations de leurs droits. L’Union Africaine a été saluée pour son rôle proactif dans la protection des enfants dans le cadre de ses initiatives de paix et de sécurité.

Collaboration internationale et initiatives régionales

Avant cette importante réunion, Ms. Gamba avait participé à la 56ème réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale à Kigali. Elle y a souligné la nécessité de prioriser les droits et besoins des enfants dans les discussions sur la paix et le développement. Appuyée par le Fonds de Confiance pour la Paix et le Développement des Nations Unies, financé par la Chine, elle a renforcé son engagement dans les domaines de la prévention, de la médiation sensible aux besoins des enfants et du plaidoyer mené par les jeunes.

Soulignant l’importance d’une coopération régionale accrue, Ms. Gamba a insisté sur l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres, reconnaissant les défis communs en matière de protection de l’enfance. Elle a réaffirmé son soutien aux initiatives régionales africaines, visant à renforcer la collaboration et à trouver des synergies pour mieux protéger les enfants dans les conflits armés.