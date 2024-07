Madagascar se dévoile sur Wikipédia : une communauté locale reconnue

ne nouvelle ère s’ouvre pour la diffusion du patrimoine culturel et naturel malgache sur internet. La Wikimedia Foundation vient d’accorder sa reconnaissance officielle à la Communauté Wikimédia Madagascar, couronnant ainsi les efforts d’un groupe de jeunes bénévoles passionnés.

Cette initiative est née de l’engagement de quatre jeunes femmes issues de différentes régions de l’île. Elle s’inscrit dans le cadre du mouvement Wiki Wake Up Africa. En quelques années, leur action a permis de fédérer une cinquantaine de contributeurs actifs, répartis dans quatre régions du pays.

L’impact de leur travail est déjà considérable. Plus de 950 articles existants ont été enrichis, 380 nouveaux articles créés, et plus de 2000 photographies partagées sur Wikimedia Commons. Ainsi, ces contributions couvrent un large éventail de sujets, mettant en lumière la richesse et la diversité de Madagascar : traditions orales, biodiversité unique, festivités locales… Autant d’aspects qui étaient jusqu’alors peu représentés en ligne.

Andriah Laingo Rakotomavo, responsable de la communauté Wikimedia Madagascar, exprime sa fierté face à cette reconnaissance : « Cela nous motive encore plus à poursuivre notre mission d’enrichir et de partager la richesse culturelle et historique de Madagascar avec le monde entier. »

Cette officialisation ouvre de nouvelles perspectives. Elle renforce la crédibilité du groupe et facilite les collaborations avec les institutions locales. Des partenariats sont déjà en cours, et d’autres sont envisagés. Notamment avec des musées et des bibliothèques pour la numérisation de documents historiques.

Wikimedia partie de Wikipedia

L’ambition ne s’arrête pas là. La communauté prévoit d’intensifier ses activités de formation pour accueillir de nouveaux contributeurs et étendre son influence géographique au sein de l’île.

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large de démocratisation du savoir. Wikipédia, l’encyclopédie en ligne collaborative, est la partie émergée de l’iceberg Wikimédia. Ce mouvement englobe de nombreux autres projets visant à rendre accessibles gratuitement des contenus éducatifs variés.

L’aventure de la Communauté Wikimédia Madagascar illustre parfaitement le potentiel du numérique pour la préservation et la diffusion des cultures. Elle démontre comment une poignée d’individus motivés peut avoir un impact significatif sur la représentation de leur pays dans l’espace numérique mondial.