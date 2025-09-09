SAHAD: l’âme de l’Afrique de l’Ouest résonne dans « West African Nation »

Après deux albums salués par la critique, l’artiste sénégalais SAHAD revient avec « West African Nation ». Sorti le 11 septembre, cet album est une véritable odyssée sonore qui puise dans les racines culturelles de l’Afrique de l’Ouest tout en portant un regard résolument tourné vers l’avenir.

Sahad Sarr, de son vrai nom, mélange avec virtuosité jazz, soul et rythmes afro pour créer une musique kaléidoscopique qui porte des messages forts sur l’identité, la résistance et l’unité. Son approche artistique reflète parfaitement sa philosophie de vie : celui qui se décrit comme un « bush cab » – un taxi-brousse parcourant le monde à la recherche des richesses nées de nos différences – transforme chaque influence en une expérience musicale unique.

« West African Nation » rend hommage aux années 70 et aux révolutions culturelles et politiques qui ont marqué cette époque charnière. L’album s’inspire de la pensée critique, de l’effervescence des luttes anticoloniales et de cette quête universelle de liberté qui anime encore aujourd’hui les consciences. SAHAD y déploie une vision où la nostalgie des combats passés se mue en espoir pour un avenir où l’humanité apprendra à vivre et danser ensemble, au-delà des différences.

L’une des collaborations marquantes de l’album est le titre « Ndakaaru », réalisé en featuring avec Khalifa Gueye. Cette rencontre musicale illustre l’esprit de partage et d’ouverture qui caractérise le travail de SAHAD. Le morceau, dont le clip est déjà disponible, reflète cette philosophie du collectif qui traverse tout l’album.

Un manifeste musical entre nostalgie et espoir

Au-delà de la musique, SAHAD incarne un engagement social et environnemental profond. Fondateur de l’écovillage Kamyaak dans la région de Fatick, il traduit ses convictions en actes concrets, travaillant avec les femmes et les jeunes pour relever les défis du changement climatique et de l’exode rural. En 2024, cet engagement lui a valu une reconnaissance du réseau AFIELD.

Créateur du label indépendant « Stereo Africa 432 » et du Stereo Africa Festival, SAHAD œuvre également pour la promotion et le développement de la scène musicale ouest-africaine, créant des passerelles entre les professionnels africains et internationaux.

SAHAD sera en concert le 13 septembre au New Morning pour présenter « West African Nation » dans toute sa splendeur. Une occasion unique de vivre cette expérience musicale et spirituelle qui fait de chaque performance un véritable voyage intérieur.