Sadiba Koulibaly : L’ex-chef de l’armée guinéenne condamné

Le verdict est tombé ce vendredi : cinq ans de prison ferme pour Sadiba Koulibaly. Un décret présidentiel lu à la télévision nationale avait annoncé sa rétrogradation du grade de général à celui de colonel, et sa radiation des effectifs de l’armée pour « atteinte à la sûreté de l’État, inconduite et désertion« ​.

Une arrestation et un procès controversés

Le 4 juin, Sadiba Koulibaly a été arrêté en Guinée en compagnie de six autres militaires, ses gardes du corps. L’accusation principale : « désertion à l’étranger » et « détention illégale d’armes« . Ce retour en Guinée sans autorisation de sa hiérarchie militaire pour, selon ses dires, « réclamer le paiement des salaires des personnels de l’ambassade« , a été considéré comme une désertion​​.

Des accusations rejetées par la défense

Au cours du procès, le général Koulibaly n’a cessé de clamer son innocence. Il soutient avoir informé le ministre des Affaires étrangères de son retour, une affirmation contestée par ce dernier. Le procureur militaire, le colonel Aly Camara, a précisé que des armes avaient été trouvées à son domicile, ce qui renforce les accusations contre lui​.

La défense de Koulibaly, représentée par Me Lanciné Diabaté, a dénoncé une « machination » contre son client. Il qualifie la décision de « scandaleuse » et annonce son intention de faire appel. Selon Diabaté, les accusations portées contre Koulibaly ne tiennent pas et sont téléguidées​​.

Un parcours militaire prestigieux

Sadiba Koulibaly, autrefois une figure puissante et respectée au sein de l’armée guinéenne, a vu sa carrière prendre un tournant dramatique. Ancien chef d’état-major général des armées, Koulibaly avait gravi les échelons jusqu’à devenir le numéro deux de la junte militaire dirigée par le général Mamadi Doumbouya après le coup d’État de septembre 2021. Nommé chef d’état-major de l’armée guinéenne, il occupa ce poste jusqu’en mai 2023 avant de devenir chargé d’affaires à l’ambassade de Guinée à Cuba.