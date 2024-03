Guinée : prolongation du pouvoir militaire jusqu’en 2025

Le nouveau Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a déclaré que les militaires au pouvoir resteront en place jusqu’en 2025, reportant ainsi la transition vers un régime civil initialement prévue pour fin 2024.

Le président de la Guinée, Mamady Doumbouya, restera en poste jusqu’en 2025 et non fin 2024 comme initialement prévu. C’est l’annonce faite, hier mardi 12 mars, par le nouveau Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah. Le nouveau chef du gouvernement justifie cette décision par la nécessité de stabiliser le pays et de mener à bien des réformes économiques et politiques avant l’organisation d’élections.

Grogne de l’opposition

Le Premier ministre a cité la fragilité économique et financière du pays comme un facteur important justifiant la prolongation de la transition. Précisant que l’objectif est de « couronner l’ensemble du processus » d’ici 2025. Cette annonce a suscité des critiques de la part de l’opposition et de la société civile, qui craignent que les militaires ne cherchent à s’éterniser au pouvoir.

Pour le moment, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’a pas encore réagi à cette annonce. Les militaires avaient renversé le président Alpha Condé, le 5 septembre 2021 et s’étaient engagés à organiser des élections dans un délai de 24 mois. La CEDEAO avait menacé de sanctions si les militaires ne respectaient pas ce calendrier.