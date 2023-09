Rwanda : un projet pour accroitre le taux de scolarisation des enfants

« Faire inscrire tous les enfants non scolarisés au Rwanda dans l’enseignement primaire ». Tel est le pari de la fondation Education Above All, qui lance un projet d’éducation dans le pays, en collaboration avec le ministère de l’Éducation et Save the Children.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat entre les trois parties. A travers ce nouveau challenge, Education Above All veut investir dans la scolarisation des enfants dans le pays. Ce projet lancé engagera et responsabilisera les communautés en tant que défenseurs et sympathisants. Ce, pour aider les enfants rwandais à réaliser leur potentiel. Pour plus d’efficacité, les acteurs collectent des données et mettent en place des méthodes améliorées. Ce, pour retrouver et identifier les enfants non scolarisés, y compris dans les zones reculées du pays.

« Le Rwanda est l’un des pays les plus performants d’Afrique subsaharienne en matière d’éducation. En inscrivant tous les enfants et en atteignant ZÉRO au Rwanda, nous favorisons l’égalité des chances, luttons contre la pauvreté et formons les futurs dirigeants », a déclaré Mary Joy Pigozzi, directrice exécutive du programme Educate A Child au sein de la Fondation.

« Garantir qu’aucun enfant n’abandonne l’école »

Notons qu’il s’agit d’un projet réalisé entre la fondation Education Above All en collaboration avec le ministère de l’Éducation et Save the Children. D’une part, il « complète nos efforts continus visant à garantir qu’aucun enfant n’abandonne l’école. Nous sommes impatients d’une collaboration réussie », a expliqué Claudette Irere, ministre d’État rwandais chargé de l’Éducation. D’autre part, il contribuera aussi à garantir « l’accès à l’éducation à tous les enfants, y compris ceux handicapés », a indiqué Janti Soeripto, le président-directeur général de Save the Children.

Pour rappel, la fondation Education Above All (EAA) a été créée en 2012. Elle vise à transformer des vies grâce à l’éducation. Sa stratégie considère l’éducation comme un vecteur de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).