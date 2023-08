Malawi : un programme pour soutenir les enfants défavorisés

La fondation education above all, l’une des plus grandes institutions mondiales de développement et d’éducation, compte venir en aide aux enfants du Malawi. Un soutien qui s’inscrit dans le cadre de son programme « educate a child ».

Dans le cadre de sa mission caritative, la fondation education above all (EAA) s’apprête à offrir une éducation et un soutien aux enfants vivant dans des conditions précaires au Malawi. Dans ce pays, seulement 35% des enfants achèvent leurs études primaires. Ce programme permettra à ces enfants d’avoir accès aux soins de santé et à l’éducation de base. Ce projet cible au total « 320 000 enfants non scolarisés » de ce pays d’Afrique Australe.

Accompagner les enfants

Le programme « educate a child » mettra un accent sur le mentorat et le leadership local pour mieux accompagner les enfants dans leurs parcours. Il s’agit donc d’un « soutien extrascolaire intensif pour ceux qui sont le plus confrontés à la pression d’abandonner leurs études et un soutien psychosocial ». Il est financé grâce à la participation d’Annabelle Hadden-Wight, cavalière de travail et secrétaire de Jack Jones Racing, qui a remporté la Markel Magnolia Cup 2023, au Qatar Goodwood. Une compétition centrée sur les femmes, qui vise à dépasser les frontières du sport et à créer une communauté inclusive soutenant les femmes, leurs capacités et leur bien-être.

« Nous remercions toutes les femmes inspirantes qui ont pris le temps de s’entraîner et de participer à la course, ainsi que toute l’équipe de Goodwood qui a fait de cette course un succès. Leurs efforts soutiendront directement l’éducation des filles au Malawi », a déclaré Al Jazi Hasan, responsable de l’engagement international à la fondation EAA.

De renommée mondiale, la fondation education above all (EAA) a été créée en 2012. Elle vise à transformer des vies grâce à l’éducation. Sa stratégie considère l’éducation comme un vecteur de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).