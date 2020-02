Rumeur de rupture entre Davido et Chioma : la version des concernés

Il semble que les récentes rumeurs de séparation du couple nigérian Chioma et Davido ne soient finalement pas fondées. Alors que l’information de leur rupture imminente courait sur la toile, une vidéo du couple apporte le démenti. On peut les y voir plus complices que jamais.

Depuis quelques jours, le couple nigérian Davido et Chioma est au centre d’une polémique qui a vivement bouleversé les réseaux sociaux. Alors qu’ils viennent d’accueillir leur fils, Ifeaniyi, une rumeur selon laquelle Davido serait cocue a vivement enflammé la toile. En effet, sa ravissante fiancée, Chioma Rowland, a été accusée de l’avoir trompé avec son supposé cousin Peruzzi qui serait en réalité son amant. Tout serait parti d’une capture d’écran publiée par la journaliste Kemi Olunloyo où Davido lui présentait ses excuses pour n’avoir pas cru à ses révélations passées sur la « supposée » relation secrète entre sa dulcinée et Peruzzi.

Ne pas croire à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux

La rupture des deux amoureux a ensuite été annoncée sur les réseaux sociaux, suscitant des dizaines de milliers de commentaires de toutes sortes de leurs fans. Mais Davido, la principale personne concernée dans cette histoire, est monté au créneau après quelques jours de silence pour donner sa version des faits. Il a demandé à ses fans de ne jamais croire aux « tweets photoshopés » qui circulent sur les réseaux sociaux et qui jetaient le doute sur la paternité de son enfant.

En ce qui concerne sa relation avec la belle Chioma, il n’a fait aucun commentaire. Alors que tout devrait rentrer dans l’ordre après le post de l’artiste, la journaliste est revenue à la charge. Dans une autre publication, elle a déclaré que les deux fiancés ne peuvent se marier et que de bien fâcheuses et ignominieuses révélations allaient bientôt être faites sur Chioma.

La vidéo qui clarifie tout

Après la récidive de Kemi Olunloyo, les deux tourtereaux ont décidé de clore définitivement ce débat et pour cela, ils ont utilisé un moyen simple : le recours à l’une de leurs vieilles habitudes. Dans une récente vidéo publiée sur leurs comptes Instagram, on peut voir les parents d’Ifeaniyi faisant la fête dans une boite de nuit sourire aux lèvres et visiblement s’extasiant de leur amour. C’est une preuve irréfutable que les rumeurs de la prétendue relation extra-conjugale de Chioma n’ont aucunement affecté leur relation et qu’ils ne comptent pas se séparer sur la seule base des rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux.

