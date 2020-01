Quand Davido doute de la paternité de son enfant avec Chioma !

Depuis quelques jours, la relation idyllique entre le couple nigérian Chioma et Davido s’est énormément détériorée. La situation est telle que l’artiste chanteur Davido émet des doutes sur la paternité de leur nouveau-né, Ifeanyi. C’est ce que l’on peut retenir des excuses publiques qu’il a adressées à la journaliste controversée Kemi Olunloyo suite aux propos quelque peu orduriers qu’elle avait lancés à son égard par le passé lorsqu’elle avait fait des révélations sur une présumée relation amoureuse entre son poulain Peruzzi et sa fiancée.

Alors que Davido et l’ancien producteur musical de son protégé Peruzzi (que Chioma a présenté à comme étant son cousin) se clashaient, la fiancée du jeune homme a été impliquée. Elle était critiquée et accusée d’avoir une relation extra-conjugale avec celui qu’elle présente comme son cousin ; les deux ont d’ailleurs toujours prétendu être parentés.

La star de la musique nigériane a désormais quelques doutes sur le fait d’être le véritable géniteur d’Ifeanyi, le garçon de Chioma. Il a publiquement exprimé ses doutes et présenté des excuses à Kemi Olunloyo. « Je suis désolé de vous avoir dit des ordures à l’époque, maintenant je réalise que vous dites la vérité. Seul Dieu sait si je suis vraiment le père biologique d’Ifeanyi. Rien n’est caché sous le soleil. Je prie juste pour que le Seigneur m’aide à traverser cette période difficile », a lancé Davido.

En effet, quelques mois plus tôt, Kemi Ounloyo avait fait une révélation qui avait attisé la colère du chanteur qui, en réponse, lui a tenu des propos durs et désagréables. Elle avait affirmé que Chioma n’est pas la cousine de Peruzzi. Selon ses allégations, Chioma n’est ni plus ni moins que la petite amie de ce dernier, et les deux profitent de l’ignorance de Davido pour lui extorquer de l’argent. Ces révélations avaient enragé les fans du couple qui avaient sévèrement critiqué la journaliste. Nul n’avait accordé du crédit à ses allégations jusqu’aux excuses publiques présentées par Davido.

