Rugby : 3 changements argentins avant l’Afrique du Sud

Alors que l’Argentin se prépare à affronter l’Afrique du Sud lors de l’avant-dernière journée du Rugby Championship, Felipe Contepomi a apporté trois changements significatifs à son équipe. Bien que la ligne d’attaque qui dominait brillamment l’Australie soit intacte, c’est dans le pack que des ajustements ont été effectués.

Face à une Afrique du Sud rajeunie et ambitieuse, ces modifications pourraient s’avérer cruciales. Elles visent à contrer les Springboks et leurs dix changements. Découvrez les choix tactiques des deux équipes et ce qui se joue dans cette rencontre.

La continuité offensive des Pumas

Malgré la nécessité de revoir son pack, Contepomi a choisi de reconduire intégralement sa ligne de trois-quarts. Une décision qui semble logique après la performance éclatante des arrières argentins face à l’Australie. Parmi eux figurent des joueurs bien connus du rugby français, tels que les Toulousains Juan Cruz Mallia (arrière) et Santiago Chocobares (centre). On retrouve aussi le Clermontois Bautista Delguy et le Bayonnais Mateo Carreras, tous deux ailiers.

Cette continuité offensive est un atout majeur pour l’Argentine, qui mise sur la vitesse et l’efficacité de ses arrières pour percer la défense sud-africaine. Mais face aux Springboks tactiquement imprévisibles, ce plan sera-t-il suffisant ?

Trois changements clés dans le pack argentin

Le véritable bouleversement se trouve dans le pack des Pumas. Joaquin Oviedo, le troisième-ligne centre de Perpignan, fait son entrée à la place de Juan Martin Gonzalez. Il apporte ainsi de la fraîcheur et une agressivité supplémentaire. Aux côtés d’Oviedo, deux nouveaux deuxième-ligne prennent place : Pedro Rubiolo et Franco Molina, en remplacement de Tomas Lavanini et Guido Petti. Ce choix semble axé sur un renouvellement de la puissance et de la résistance face au poids du pack sud-africain.

Ces trois changements reflètent la volonté de Contepomi de dynamiser son pack. Ils préparent l’équipe au défi physique que chaque match contre les Springboks représente. Cette stratégie sera-t-elle suffisante pour inverser la tendance ?

L’Afrique du Sud joue la carte de la jeunesse

De son côté, l’Afrique du Sud a choisi de faire confiance à ses jeunes joueurs pour ce match à Santiago del Estero. Rassie Erasmus, le sélectionneur des Springboks, a procédé à dix changements, en laissant plusieurs cadres au repos. Cette décision s’inscrit dans une stratégie à long terme : préparer la relève pour la Coupe du Monde 2027. Elle vise aussi à rester sur la voie de la victoire dans le Rugby Championship.

Seulement cinq joueurs ont été reconduits depuis leur dernier affrontement contre la Nouvelle-Zélande. Parmi eux, Handré Pollard à l’ouverture et Jesse Kriel au centre devront guider cette jeune équipe. Ce match décisif est aussi une occasion pour les Springboks d’évaluer leur réservoir de talents.

Etzebeth, la légende sud-africaine à un record historique

Un autre point d’intérêt dans cette rencontre est la présence sur le banc d’Eben Etzebeth. S’il entre en jeu, ce qui est fortement probable, l’ancien deuxième-ligne de Toulon égalerait le record de 127 sélections détenues par Victor Matfield. Cette égalité serait symbolique pour l’Afrique du Sud, à l’aube d’un match où expérience et jeunesse se mêlent pour ancienne une équipe prête à tout pour décrocher le titre.