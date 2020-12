Ronaldo : que s’est-il passé avec Messi ?

Ce mardi 8 décembre 2020, lors de la confrontation entre le FC Barcelone et la Juventus Turin, pour le compte de la sixième journée de la Ligue des Champions, il s’est passé quelque chose entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Les citoyens lambda les prenaient pour des rivaux, tellement ils se disputent, jusqu’à la dernière énergie, le Ballon d’or. Ce titre décerné par France Football au meilleur joueur sur une saison de football. Et cela fait plus de dix ans que les deux s’arrachent la première place de cette distinction honorifique. Ce qui en fait de potentiels adversaires.

Seulement, lors de la dernière distinction attribuée à Lionel Messi, Cristiano Ronaldo avait préféré bouder la cérémonie officielle. Le podium était ainsi composé de Lionel Messi (1er), Virgil van Dijk (2ème) et Cristiano Ronaldo (3ème). Occasion rêvée pour certains d’entrevoir une animosité entre le Portugais et l’Argentin. Que nenni.

Ce mardi 8 décembre 2020, un an et demi après leur dernière confrontation, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se retrouvaient, lors du choc entre le FC Barcelone et la Juventus Turin, à l’occasion de la sixième journée de la Ligue des Champions. Eh bien, avant le match sur le terrain, les deux joueurs se sont fait une belle accolade, comme l’a si bien immortalisé Actu Foot.

Preuve que c’est juste une compétition qui les anime et non une animosité, encore moins de la haine. Une certaine admiration se lisait d’ailleurs dans leurs yeux. Comme s’ils étaient tous deux contents de se retrouver. A noter que que Messi a été vainqueur du Ballon d’Or à six reprises (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019), tandis que l’ami du kick-boxeur Badr Hari du Maroc, Cristiano Ronaldo, a remporté le trophée cinq fois (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).