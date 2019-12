Ballon d’Or : Messi sacré, Ronaldo boude, Mané éjecté, l’Afrique crie au scandale !

Sans surprise, à l’issue d’une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, l’Argentin Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or 2019. Le joueur du Barça passe ainsi devant un Cristiano Ronaldo qui a boudé la cérémonie et un Sadio Mané éjecté du podium, car à la 4ème place. En Afrique, on crie au scandale.

Même si Sadio Mané, le génie de Liverpool, passe devant son coéquipier Mohamed Salah, son absence du podium, composé de Lionel Messi (1er), Virgil van Dijk (2ème) et Cristiano Ronaldo (3ème), a créé une vive colère en Afrique et dans la diaspora. Selon Habib Bèye, ancien international sénégalais et membre du staff technique de l’AS Poissy, « si Sadio Mané n’a pas gagné le Ballon d’Or, c’est parce que c’est un Africain (…). La 4ème place de Sadio Mané est un scandale ! ».

Troisième du classement du Ballon d’or 2019, Cristiano Ronaldo, quant à lui, a préféré ne pas participer à la cérémonie, ce lundi. Le joueur a plutôt opté aller récupérer le titre de meilleur joueur de la saison 2018-2019 en Italie. Le Portugais a rejoint Milan ce lundi soir pour être fêté par l’association des joueurs présidée par l’ancien Romain Damiano Tommasi, au Grand gala du Calcio.

Du côté de la Juventus, « on pense et on a toujours dit que Cristiano méritait de gagner le Ballon d’or (…). Après, ce sont des classements qui sont toujours discutables », a déploré Fabio Paratici, directeur sportif du club. Rappelons que Messi a été vainqueur du Ballon d’Or à six reprises (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019), tandis que Cristiano Ronaldo a remporté le trophée cinq fois (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

S’il s’agit là, pour le compte du Ballon d’Or 2019, d’une énorme déception pour les supporters de Sadio Mané, c’est aussi et surtout la plus grande injustice de cette édition 2019. Le pensionnaire de Liverpool étant co-meilleur buteur de Premier League, vainqueur de la Ligue des champions, sans compter que Sadio Mané a été finaliste de la CAN avec l’équipe du Sénégal.

