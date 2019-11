Ballon d’Or : Messi, Mané, Ronaldo, ce que révèle un sondage

Par Aziz Malick Diallo

Le 2 décembre prochain, France Football dévoilera le vainqueur de l’édition 2019, du Ballon d’Or. Si les favoris sont bien présents dans la liste des 30 nominés, les fans ont déjà hâte de connaître le lauréat. Est-ce vraiment l’année de Sadio Mané ? Ou celle de son coéquipier en club, Virgil Van Dijk ? Ou le trophée retournera-t-il aux mains de ses propriétaires ? En l’occurrence Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Un sondage a été réalisé.

Chaque année, le meilleur joueur du monde sur une saison civile est récompensé par le Ballon d’Or, bien vrai que cela crée parfois la polémique. L’année dernière, Luka Modric est venu mettre un terme à dix ans de règne sans partage du duo infernal Messi-Ronaldo. Les deux ogres comptabilisent chacun 5 Ballons d’Or, ce qui est à ce jour le plus grand total de Ballons d’Or remportés par un seul joueur.

Vainqueur de la Ligue des Champions et Finaliste de la Coupe du monde, le Croate Modric, a logiquement écrasé ses adversaires en 2018. Cette année, les favoris sont connus à l’avance. Liverpool est le club le plus représenté avec notamment Virgil Van Dijk, Sadio Mané, Alisson Becker et Mohamed Salah. La tâche s’annonce titanesque pour les joueurs des Reds car les deux aliens ne montrent aucune baisse de régime. Au contraire même, ils sont en super forme !

Donc pour avoir une petite idée du classement final, un sondage a été réalisé. Le résultat est le suivant :