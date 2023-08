Rhode Makoumbou, un film rend hommage à la peintre et sculpteure d’origine congolaise

« Rhode Makoumbou, une artiste au pays des grandes femmes », c’est le titre du film qui revient sur le travail artistique de la peintre et sculpteure d’origine congolaise. Il a été réalisé par Christian Van Cutsem.

C’est un film unique consacré à celle qui œuvre en faveur de la valorisation de la culture congolaise à l’étranger. Peintre et sculpteure, Rhode Bath-schéba Makoumbou est installée, depuis 18 ans, à Ixelles, en Belgique. Depuis 2002, elle travaille des sculptures en sciure et colle à bois sur une structure métallique. Un art qui conserve les métiers des villages qui tendent à disparaître.

A travers « Rhode Makoumbou, une artiste au pays des grandes femmes », le réalisateur met en avant le processus créatif de la peintre et de son combat pour un art public de proximité. « Plonger au sein de son œuvre et s’approcher de sa famille hors norme, c’est recevoir le cadeau prodigieux de la différence, de l’essence de l’art qui nous permet d’appréhender le monde avec d’autres yeux », déclare Marc Somville, proche de la peintre et membre de l’équipe qui a réalisé ce film.

Identité culturelle et idéologique

Rhode Bath-Schéba Makoumbou est originaire de la République du Congo. Ses œuvres mettent en exergue les activités sociales de la femme africaine. Elle se considère comme « une artiste archiviste de la mémoire sociale et culturelle de l’Afrique en général, et du Congo en particulier », qui « met le respect des notions idéologiques de l’identité et de la diversité culturelle au cœur de son art ».

En tant que porte-étendard de l’art d’Afrique Centrale, elle est parmi les rares peintres et sculpteures qui ont réalisé la sculpture de Patrice Lumumba, père de l’indépendance de la République Démocratique du Congo. Son talent lui a valu une reconnaissance au plan international. Elle a déjà participé à plus de 200 expositions collectives ou individuelles dans le monde.