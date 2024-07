Révolution démographique en Afrique : vers un nouvel équilibre mondial en 2050

Le rapport 2024 de l’ONU sur la population mondiale met en lumière les défis démographiques majeurs auxquels sont confrontés les pays africains. Ces défis s’inscrivent dans un contexte global de mutations démographiques profondes. Selon les projections, la population mondiale devrait atteindre environ 9,7 milliards d’habitants en 2050. Dans ce contexte, la part de l’Afrique dans la population mondiale va considérablement augmenter, passant de 17% en 2024 à près de 26% en 2050, soit plus d’un quart de l’humanité.

Une Afrique jeune face à un monde vieillissant

Alors que l’Afrique subsaharienne connaît une croissance démographique explosive, le reste du monde, en particulier les pays développés, est confronté au vieillissement de sa population. D’ici 2050, la population africaine devrait atteindre 2,5 milliards d’habitants, soit près du double des 1,3 milliard actuels.

Contrairement aux autres continents, l’Afrique verra sa population en âge de travailler (15-64 ans) continuer d’augmenter. Selon les projections, elle passera de 750 millions en 2024 à près de 1,3 milliard en 2050, représentant alors 62% de la population totale du continent. Il faut rappeler qu’aujourd’hui Kinshasa est déjà la première ville francophone du monde.

Des conséquences géopolitiques potentielles

Cette évolution démographique contrastée pourrait avoir des conséquences géopolitiques importantes. L’Afrique, avec sa population jeune et dynamique, pourrait devenir un acteur économique et politique de premier plan sur la scène internationale. Le « dividende démographique » potentiel, s’il est bien géré, pourrait stimuler la croissance économique et l’innovation sur le continent.

Cependant, le défi du chômage des jeunes est colossal : actuellement, environ 60% des chômeurs en Afrique sont des jeunes. Les défis liés à la croissance démographique rapide, tels que la pauvreté urbaine et les inégalités croissantes, pourraient également conduire à des tensions sociales et à des instabilités politiques.

Un monde plus interconnecté

La mondialisation et l’interdépendance croissantes entre les pays rendent l’évolution démographique de l’Afrique indissociable du reste du monde. Les migrations jouent un rôle crucial dans la redistribution de la population et la circulation des compétences. En 2024, on estime que les transferts de fonds vers l’Afrique s’élèvent à plus de 100 milliards de dollars par an, dépassant l’aide publique au développement et les investissements directs étrangers.

Nécessité d’une coopération internationale

Les défis démographiques auxquels est confrontée l’Afrique ne peuvent être résolus uniquement par les pays africains eux-mêmes. Une coopération internationale renforcée est nécessaire. Par exemple, l’Union Européenne a prévu d’investir 150 milliards d’euros en Afrique dans le cadre de sa stratégie « Global Gateway » sur la période 2021-2027.

Défis environnementaux et changement climatique

La croissance démographique rapide de l’Afrique soulève également des questions importantes sur la durabilité environnementale. Le changement climatique affecte déjà de manière disproportionnée le continent africain. Selon la Banque Mondiale, d’ici 2050, jusqu’à 86 millions d’Africains pourraient être contraints de migrer à l’intérieur de leur propre pays en raison du changement climatique.

L’avenir démographique de l’Afrique dépendra de nombreux facteurs. Le taux de fécondité moyen en Afrique subsaharienne est passé de 6,3 enfants par femme en 1990 à 4,7 en 2024, mais reste le plus élevé au monde. L’évolution de ce taux, ainsi que les progrès en matière d’éducation et de santé, et les politiques économiques mises en place par les gouvernements, joueront un rôle crucial.

Les défis démographiques auxquels sont confrontés les pays africains sont immenses, mais ils représentent également une opportunité unique pour le continent. Avec 40% de sa population âgée de moins de 15 ans en 2024, l’Afrique a le potentiel de devenir un moteur de croissance mondiale si elle parvient à tirer parti de son dividende démographique. En s’inscrivant dans une perspective globale et en misant sur la coopération internationale, l’Afrique peut relever ces défis et construire un avenir meilleur pour ses populations et pour le monde entier. La façon dont l’Afrique naviguera sa transition démographique dans les décennies à venir aura des répercussions profondes non seulement pour le continent, mais pour l’ensemble de la communauté internationale.