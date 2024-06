Avec plus de CO2 émit qu’absorbée, l’Afrique est une menace sous-estimée pour l’environnement mondial

Les récentes données scientifiques provenant du Global Change Institute de l’université du Witwatersrand de Johannesburg ont mis en lumière une réalité troublante : l’Afrique, longtemps perçue comme un rempart naturel contre le changement climatique, est désormais une partie du problème.

Jadis vanté pour ses vastes étendues de forêts tropicales et de savanes absorbant le CO 2 , le continent émet maintenant plus de gaz à effet de serre qu’il n’en absorbe.

Une balance carbone défavorable

Selon les dernières études, l’Afrique libère chaque année l’équivalent de 4,5 milliards de tonnes de CO 2 , dépassant ainsi sa capacité d’absorption évaluée à seulement 4 milliards de tonnes. Ce déséquilibre croissant est largement attribué à l’expansion de l’agriculture, à la déforestation et à l’urbanisation mal planifiée.

Les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre en Afrique sont multiples. L’utilisation croissante de combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon contribue significativement à ce bilan carbone défavorable. De plus, les pratiques agricoles intensives et la conversion des écosystèmes naturels en terres agricoles diminuent la capacité des sols à stocker le carbone, libérant ainsi davantage de CO 2 dans l’atmosphère.

Des données aux conséquences mondiales

Bien que l’Afrique ne représente que 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’origine humaine, son passage d’un puits de carbone à une source nette de CO 2 est préoccupant à l’échelle mondiale. Cette transformation compromet les efforts globaux pour lutter contre le réchauffement climatique, exacerbant les pressions déjà fortes sur l’environnement.

Les experts appellent à une révision urgente des pratiques