La pollution de l’air progresse fortement en Afrique et met les populations en danger

La pollution de l’air est une préoccupation croissante dans toutes les régions du monde, mais c’est en Afrique que la situation se détériore le plus. Sur le continent, on estime que 90% des 1,3 milliard d’habitants sont exposés à des niveaux trop élevés de pollution atmosphérique. Selon une récente étude, le Tchad est même le pays du monde où l’air est le moins propre.

L’Afrique est soumise à de multiples dangers. Mais celui de la pollution atmosphérique, s’il est moins connu, n’est pas le moins préoccupant. La pollution de l’air sur le continent est causée par une série de facteurs. Notamment l’industrialisation, les transports et l’utilisation inefficace de l’énergie, mais aussi les feux de forêt. Sur ces facteurs, certains sont compliqués à réduire, en particulier l’industrialisation. En effet, la croissance économique et démographique de la plupart des pays du continent africain implique un développement des usines et des centrales électriques, encore largement au charbon, une consommation accrue des énergies fossiles, notamment le pétrole, et bien souvent une déforestation. Autant de causes qui augmentent les émissions des polluants tels que le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote. Ces émissions augmentent les probabilités d’être sujet à des maladies respiratoires.

Un rapport préoccupant sur la qualité de l’air en Afrique

Le rapport 2022 de l’IQAir sur la qualité de l’air dans le monde révèle que seuls 5% des pays respectent les recommandations de l’OMS en matière de pollution atmosphérique. Sur les pays étudiés, seuls six ont respecté la directive de l’OMS sur les PM2,5 (moyenne annuelle de 5 µg/m3 ou moins) : Australie, Estonie, Finlande, Grenade, Islande et Nouvelle-Zélande. Avec 89,7 µg/m3, plus de 17 fois supérieur à la recommandation annuelle de l’OMS, le Tchad est le pays le plus pollué du panel, devant l’Irak et le Pakistan. En cause notamment le développement de l’exploitation pétrolière.

Le transport est aussi un contributeur très important de la mauvaise qualité de l’air. En cause, l’augmentation du nombre de véhicules sur les routes. Outre les voitures individuelles, il y a les autobus et les camions de transport. Le tout couplé à une mauvaise qualité des carburants utilisés dans ces véhicules.

Mauvaise utilisation des ressources

L’utilisation inefficace de l’énergie est un autre facteur majeur contribuant à la pollution de l’air en Afrique. De nombreux ménages dépendent des combustibles traditionnels, bois ou charbon de bois, pour cuisiner et se chauffer. Des modes de chauffage qui produisent des polluants nocifs pouvant provoquer des maladies respiratoires. Les femmes et les enfants, qui passent davantage de temps dans les maisons mal ventilées, sont davantage touchés.

La pollution de l’air est l’une des principales causes de décès prématurés dans le monde, avec environ 7 millions de morts par an. Mais le coût des maladies respiratoires, comme l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et le cancer du poumon, est particulièrement problématique pour les états.

Mais des mesures en cours de mise en place

C’est une des raisons qui expliquent que les gouvernements, poussés par les ONG, travaillent à prendre des mesures. Le solaire est un axe essentiel pour le continent en raison de son ensoleillement important. Mais il faut aussi œuvrer aux évolutions des modes de consommation. Et pour cela, travailler à l’éducation des ménages. Un travail de longue haleine, mais qui est chaque jour plus indispensable.