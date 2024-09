Retour des soldats américains au Tchad, pour faire face aux défis du Sahel ?

Six mois après avoir retiré leurs forces du Tchad à la demande de N’Djamena, les États-Unis s’apprêtent à redéployer leurs troupes dans ce pays stratégique du Sahel. Cette annonce a été faite par le général Kenneth Ekman, du commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom), ce vendredi 20 septembre. Ce retour des troupes marque une nouvelle étape dans la coopération sécuritaire entre les deux nations après une période de doute quant à l’avenir de leur partenariat militaire.

Le retrait initial des troupes américaines avait laissé planer des incertitudes sur la capacité du Tchad à faire face seul aux multiples menaces sécuritaires qui pèsent sur le Sahel. La montée en puissance des groupes terroristes tels que Boko Haram et les filiales de l’État islamique a exacerbé la situation. Face à ces défis, le redéploiement des forces américaines au Tchad est perçu comme une réponse nécessaire pour renforcer les capacités locales et stabiliser la région.

Soldats américains : identifier et neutraliser les menaces

Le Tchad, qui abrite une des armées les plus robustes de la région, est un allié clé dans la lutte contre le terrorisme. Son rôle au sein de la Force conjointe du G5 Sahel et sa position géographique centrale en font un partenaire privilégié pour les États-Unis dans leurs efforts de lutte contre l’extrémisme violent. Le retour des troupes américaines reflète cette importance stratégique et vise à renforcer la coopération militaire pour contrer les menaces transfrontalières.

L’une des priorités des forces américaines sera d’améliorer la coordination des opérations anti-terroristes et de fournir un soutien logistique et technologique aux forces tchadiennes. Les États-Unis, avec leurs drones de surveillance et leurs capacités en renseignement, vont offrir une aide précieuse pour identifier et neutraliser les menaces. Le général Ekman a souligné que cette mission se concentrerait également sur la formation des soldats tchadiens, leur permettant ainsi de mieux faire face aux insurgés armés.

Sécuriser les zones de distribution d’aide humanitaire

Au-delà des aspects purement militaires, le retour des troupes américaines pourrait aussi avoir un impact humanitaire, le Tchad étant confronté à des crises de réfugiés en raison des conflits dans les pays voisins. La présence américaine pourrait ainsi contribuer à sécuriser les zones de distribution d’aide humanitaire, tout en apportant une stabilité accrue dans les régions les plus vulnérables.

Ce redéploiement intervient dans un contexte de recrudescence des violences dans le Sahel, avec une intensification des attaques de groupes armés dans des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le Tchad, bien qu’étant relativement stable, est directement affecté par ces tensions régionales. Pour les États-Unis, renforcer leur présence dans ce pays est une manière de contenir l’expansion des groupes terroristes et d’empêcher la déstabilisation de toute la région.

Soutien implicite au régime de Déby-fils ?

Toutefois, le contexte politique interne au Tchad demeure fragile. Après la mort du président Idriss Déby en 2021 et la prise de pouvoir de son fils, Mahamat Idriss Déby, le pays connaît des tensions politiques liées à la transition. Le redéploiement des forces américaines pourrait être perçu comme un soutien implicite à ce nouveau régime, bien que Washington ait réitéré son engagement à soutenir la stabilité sans ingérence directe dans les affaires politiques internes.

La coopération militaire entre le Tchad et les États-Unis est également influencée par des dynamiques géopolitiques plus larges. La présence croissante de la Russie et de la Chine en Afrique, ainsi que l’expansion du groupe paramilitaire russe Wagner dans la région, ont poussé les États-Unis à renforcer leur positionnement en Afrique. Le retour des troupes américaines au Tchad peut ainsi être vu comme un effort pour contenir ces influences tout en sécurisant leurs propres intérêts.