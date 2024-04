Retrait des troupes américaines du Tchad : un écho du Niger ?

Après le Niger, les États-Unis ont annoncé un retrait partiel et temporaire de leurs troupes installées au Tchad.

L’annonce du retrait des troupes américaines du Tchad fait écho à celui du Niger, pays voisin, intervenu quelques jours auparavant. Cette décision quasi-simultanée de se désengager militairement de deux pays clés du Sahel soulève des questions sur les stratégies régionales des États-Unis et les implications pour la sécurité dans cette zone fragile.

Le Tchad et du Niger sont deux pays font face à des défis sécuritaires importants liés aux activités des groupes djihadistes dans la région du Sahel. La présence américaine a joué un rôle de soutien important dans les efforts de lutte contre le terrorisme dans ces deux pays. Des tensions entre les États-Unis et les gouvernements du Tchad et du Niger ont précédé les retraits.

Approche indirecte de la lutte contre le terrorisme ?

Au Niger, un coup d’État en 2021 a conduit à une suspension de l’aide américaine et à des frictions diplomatiques. Au Tchad, des désaccords sur l’utilisation d’une base aérienne américaine ont contribué au retrait. Ces retraits s’inscrivent vraisemblablement dans une réévaluation plus large de la présence militaire américaine en Afrique par le Pentagone.

Il n’est pas exclu que les États-Unis privilégient une approche plus indirecte de la lutte contre le terrorisme, en s’appuyant davantage sur les partenaires régionaux et en ciblant des actions plus précises. Si le retrait du Niger semble plus définitif, celui du Tchad est présenté comme temporaire. Ce qui pourrait refléter des nuances dans les relations et les priorités américaines vis-à-vis des deux pays.

Incertitudes sur la capacité à contrer les djihadistes

Le retrait américain du Niger pourrait avoir un impact plus important sur les opérations antiterroristes, car le pays abritait un important contingent américain et une base aérienne stratégique. Ces deux décisions de retrait des troupes américaines pourraient être à l’origine d’incertitudes sur la capacité des pays du Sahel à contrer les groupes djihadistes.

Une situation qui pourrait toutefois inciter les pays du Sahel à renforcer leur coopération militaire et à assumer une plus grande responsabilité dans la lutte contre le terrorisme. Récemment, trois pays ouest-africains se sont coalisés pour créer l’Alliance des Etats du Sahel. Il s’agit du Mali, du Burkina Faso et du Niger.