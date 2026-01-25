Relations franco‑algériennes : la visite de Ségolène Royal en Algérie relance la diplomatie économique

La nouvelle présidente de l’Association France‑Algérie, Ségolène Royal, effectuera une visite de travail à Alger du 26 au 30 janvier 2026, à l’invitation de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI). Ce déplacement de cinq jours s’inscrit dans une tentative de relance du dialogue politique et économique entre Paris et Alger.

Élue récemment à la tête de l’Association France‑Algérie, Ségolène Royal signe avec ce premier voyage officiel en Algérie un geste fort envers les autorités et les milieux d’affaires algériens. Cette initiative traduit la volonté partagée de rouvrir des canaux de discussion concrets autour de la coopération bilatérale, dans un moment où les deux capitales cherchent à rééquilibrer une relation souvent traversée par les questions mémorielles et les désaccords politiques.

Une visite de cinq jours au cœur de la relation franco‑algérienne

Dans un courrier daté du 22 janvier, Tayeb Chabab, président de la CACI, a adressé ses félicitations à l’ancienne ministre française pour sa prise de fonctions à la tête de l’Association France‑Algérie. Il y salue « sa grande expérience, sa compétence et son engagement reconnu au service de l’amitié et de la coopération » entre les deux pays, tout en soulignant l’importance de ce déplacement pour l’avenir des échanges entre Paris et Alger.

La visite, prévue du 26 au 30 janvier, doit offrir à Ségolène Royal un tour d’horizon complet de la coopération multiforme qui lie la France et l’Algérie. Au programme, des rencontres avec des acteurs institutionnels et économiques algériens, des échanges sur les dossiers d’investissement et des discussions sur les secteurs jugés prioritaires pour la relance de la coopération, de l’industrie aux services, en passant par l’énergie et la formation.

La diplomatie économique en première ligne

Le fait que l’invitation émane de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie plutôt que des seuls canaux diplomatiques classiques est loin d’être anodin. Il souligne la volonté des opérateurs économiques algériens de s’impliquer sur la relation avec la France, en misant sur des partenariats d’affaires concrets, au‑delà des épisodes de crise politique qui ont marqué ces dernières années.

Institution centrale du monde des affaires en Algérie, la CACI dispose d’un vaste réseau d’entreprises et joue un rôle clé dans la facilitation des échanges commerciaux. Son implication directe dans l’accueil de Ségolène Royal laisse présager des discussions substantielles sur les opportunités d’investissement, les projets conjoints et les mécanismes susceptibles de fluidifier les échanges économiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Le rôle de l’Association France‑Algérie et de Ségolène Royal

Le choix de Ségolène Royal à la présidence de l’Association France‑Algérie avait déjà été interprété comme un signal d’ouverture en direction d’Alger, compte tenu de son poids politique, de sa connaissance des dossiers internationaux et de son intérêt de longue date pour les questions de coopération Nord‑Sud. Comme elle le dit sur son compte X, « Nous devons la réconciliation aux jeunes des deux rives de la Méditerranée , entre la France et l’Algérie le plus vaste pays du continent africain, afin de construire des projets fructueux dans les secteurs productifs porteurs d’avenir . Je m’y rends lundi pour écouter et bâtir du positif « .

Cette visite inaugurale en Algérie donnera ainsi le ton de son mandat à la tête de l’association, appelée à jouer un rôle de passerelle entre responsables politiques, société civile et milieux économiques des deux pays.

En se positionnant sur le terrain de la diplomatie économique et du dialogue apaisé, Ségolène Royal tente d’incarner une approche plus pragmatique de la relation franco‑algérienne. Ce déplacement pourrait ouvrir la voie à de nouvelles initiatives, qu’il s’agisse de missions d’entreprises, de forums économiques ou de rencontres dédiées aux enjeux de jeunesse, d’innovation et de transition énergétique.

D’autres voix françaises en faveur d’un rapprochement avec l’Algérie

Ségolène Royal n’est pas la seule figure politique française à plaider pour un rapprochement avec Alger et pour une prise en compte plus fine des sensibilités algériennes. D’autres responsables, comme l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin, se sont régulièrement exprimés en faveur d’une relation plus équilibrée entre la France et l’Algérie, insistant sur la nécessité de sortir des postures purement mémorielles ou moralisatrices pour construire un partenariat stratégique et respectueux.

Ces prises de position convergentes contribuent à nourrir l’idée qu’une partie de la classe politique française cherche à redéfinir le cadre de la relation franco‑algérienne, en privilégiant le dialogue, la reconnaissance des blessures du passé et la coopération économique. Dans ce contexte, la mission de Ségolène Royal à Alger apparaît comme un épisode supplémentaire d’une recomposition plus large des rapports entre les deux pays.

Vers un possible réchauffement des relations bilatérales

L’initiative interviennent dans un contexte où les relations franco‑algériennes, traditionnellement complexes, semblent amorcer une nouvelle dynamique. Après des phases de crispation, liées notamment aux questions mémorielles, aux déclarations politiques et aux enjeux sécuritaires, Paris et Alger testent désormais des voies plus discrètes et plus concrètes pour renouer le dialogue.

La visite de Ségolène Royal, à l’invitation directe de la CACI, pourrait contribuer à installer durablement la diplomatie économique comme l’un des principaux leviers de ce réchauffement. Si elle se traduit par des projets identifiables et par une amélioration du climat de confiance entre les acteurs des deux pays, elle pourrait ouvrir la voie à d’autres séquences politiques de plus haut niveau et participer à la normalisation progressive des relations franco‑algériennes.