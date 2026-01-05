RDC : Violents combats M23 à Walikale et réunion d’urgence en Zambie

Serge Ouitona

Lecture 3 min.
Les Forces Armées de la RDC
Les Forces Armées de la RDC

Alors que de violents affrontements opposent l’AFC/M23 aux Forces armées congolaises (FARDC) dans le territoire de Walikale, au Nord-Kivu, la dégradation continue de la situation sécuritaire pousse les pays de la région des Grands Lacs à convoquer une réunion ministérielle d’urgence en Zambie.

La situation sécuritaire demeure extrêmement volatile dans l’est de la République démocratique du Congo. Ce lundi 5 janvier 2026, de nouveaux combats ont éclaté entre les rebelles de l’AFC/M23 et l’armée régulière dans le territoire de Walikale, selon plusieurs sources locales concordantes.

Violents affrontements près de Kashebere

Les combats se concentrent notamment dans le groupement Luberiki, où l’armée congolaise aurait lancé une offensive dès l’aube contre des positions tenues par les rebelles. L’objectif affiché des FARDC serait de déloger l’AFC/M23 de cette zone stratégique, régulièrement disputée en raison de sa position sur des axes de circulation vitaux.

À Kashebere, localité voisine, des témoins font état d’échanges nourris d’armes lourdes et légères. Les détonations répétées ont plongé la population dans un climat de peur, forçant de nombreux habitants à fuir. Aucune information officielle n’était disponible dans l’immédiat sur le bilan humain, mais les habitants redoutent une aggravation rapide de la situation.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Est de la RDC : un début d’année sanglant au Nord-Kivu

Paralysie des activités et impact humanitaire

Conséquence directe de ces affrontements, le trafic routier est suspendu sur l’axe reliant Kashebere à Mungazi. Cette interruption complique l’acheminement des biens de première nécessité dans une région déjà fragilisée. Les acteurs humanitaires s’inquiètent d’un nouvel afflux de déplacés internes vers les camps déjà saturés du Nord-Kivu, alors que l’accès aux zones de combat devient impossible.

Une crise sécuritaire aux dimensions régionales

Ces nouveaux combats interviennent dans un contexte de forte tension régionale. Face à l’urgence, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) a sollicité la tenue d’une réunion ministérielle de haut niveau, prévue du 8 au 10 janvier 2026 à Livingstone, en Zambie.

Selon le ministère zambien de la Défense, cette rencontre réunira les ministres de la Défense et les chefs d’état-major des douze pays membres (dont l’Angola, le Rwanda, la RDC et l’Ouganda), sous la présidence du ministre zambien Ambrose Lwiji Lufuma.

Vers une réponse collective ?

La réunion de Livingstone vise à examiner les mécanismes de coopération sécuritaire et à envisager des réponses concertées face à l’instabilité persistante dans l’est congolais. Si la Zambie se dit déterminée à jouer un rôle actif pour la paix, sur le terrain, l’issue militaire demeure incertaine et les civils continuent de payer le prix fort de l’inertie diplomatique.

Avatar photo
Serge Ouitona, historien, journaliste et spécialiste des questions socio-politiques et économiques en Afrique subsaharienne.
Facebook Linkedin
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Nord-Kivu

Sud-Kivu : l’ombre de la guerre plane désormais sur Uvira

Les combats entre l’armée congolaise et la coalition rebelle AFC/M23 se sont dangereusement rapprochés d’Uvira, dans le Sud-Kivu, ce samedi 3 janvier. D’une intensité...
Eléments armés au Darfour

Darfour : la semaine où le décompte macabre s’est emballé

Le Soudan s’enfonce chaque jour un peu plus dans l’abîme. Ce dimanche 4 janvier, de nouveaux bilans médicaux viennent confirmer l’horreur qui se joue...
Le capitaine Ibrahim Traoré

Burkina Faso : nouvelle tentative de coup d’État contre Ibrahim Traoré, ce que l’on sait

Une nuit de tension extrême, des alertes sécuritaires et une mobilisation populaire ont ravivé les craintes d’une nouvelle déstabilisation du pouvoir militaire à Ouagadougou....
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES DECEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2026