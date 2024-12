RDC : six drones rwandais abattus, le M23 accusé de recruter des civils

Dans un nouvel épisode du conflit sanglant entre les FARDC et le M23, l’armée congolaise a affirmé avoir abattu six drones kamikazes rwandais, ce mercredi, marquant une nouvelle escalade dans les tensions entre la RDC et le Rwanda.

Ce mercredi 25 décembre, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé avoir abattu six drones kamikazes appartenant à une force spéciale de l’armée rwandaise. Ces appareils ont été neutralisés au-dessus de la localité de Mambasa, située dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord-Kivu. L’information a été confirmée par le lieutenant-colonel Mak Hazukay, responsable de la communication et de la sensibilisation pour le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, et relayée par l’Agence congolaise de presse.

Dans un autre communiqué publié le même jour, les FARDC ont fermement dénoncé les stratégies employées par le M23, qu’elles accusent d’être soutenu par le Rwanda. Les militaires congolais affirment que de jeunes civils congolais sont utilisés comme « chair à canon » sur les lignes de front. Ces civils, habillés en treillis militaires rwandais, sont poussés à combattre près de Mambasa et Alimbongo, dans le sud du territoire de Lubero.

Le M23, mouvement rebelle actif dans l’est de la RDC, est accusé depuis des années par Kinshasa de recevoir un soutien logistique et militaire du Rwanda, une accusation systématiquement démentie par Kigali.

Des violations graves des droits humanitaires

Les FARDC ont également alerté sur la présence de rebelles du M23 armés dans des lieux civils tels que des églises, des écoles et des hôpitaux dans les zones sous leur contrôle. Une situation qui constitue une infraction grave au Droit international humanitaire. L’armée congolaise a appelé les civils impliqués à se rendre avec leurs armes tout en exhortant les populations locales à s’éloigner des zones de conflit pour garantir leur sécurité.

Ces événements s’inscrivent dans un contexte de tensions croissantes dans l’est de la RDC, où les affrontements entre les FARDC et les groupes armés, notamment le M23, se multiplient. Il y a tout juste quelques jours, l’armée congolaise avait réussi, l’armée congolaise avait réussi, après de violents combats, à déloger le M23 de Mambasa.

Cette escalade technologique, combinée aux accusations de recrutement forcé, exacerbe un conflit déjà meurtrier et met en lumière le rôle controversé des puissances étrangères dans les luttes internes de la RDC.rdc