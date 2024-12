RDC, M23 : l’armée congolaise reprend Mambasa et progresse vers Alimbongo

L’armée congolaise (FARDC) a réussi à reconquérir Mambasa, une localité stratégique située dans la chefferie des Bamate, après des combats acharnés contre les rebelles du M23. Cette victoire marque un tournant dans les affrontements qui opposent les FARDC aux insurgés depuis plusieurs semaines dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les combats à Mambasa ont été intenses. Selon plusieurs sources locales, ils ont opposé les FARDC, soutenues par les milices locales Wazalendo, aux rebelles du M23, lesquels bénéficieraient d’un appui militaire rwandais. Cette reconquête a été confirmée par des membres de la société civile et des notables de la région, qui saluent la performance des forces armées congolaises. « En 24 heures, l’armée congolaise a repoussé l’ennemi à plus d’une dizaine de kilomètres. C’est une prouesse à saluer. Et ça nous rassure qu’elle pourra récupérer Alimbongo d’un moment à un autre », a déclaré un notable de Kitsombiro.

Une avancée vers Alimbongo

Après cette victoire à Mambasa, l’armée progresse vers Alimbongo, un carrefour stratégique crucial pour la région. Située à proximité de plusieurs localités importantes telles que Mbingi, Luofu, Walikale et Lubero-centre, Alimbongo abrite le seul hôpital général de la zone ainsi qu’un marché central. Ces infrastructures essentielles expliquent l’importance de la bataille qui s’y joue actuellement. Pour appuyer cette avancée, les FARDC ont mobilisé des avions de chasse qui ont effectué des frappes sur les positions du M23. « Nous avons vu un avion de guerre dans le ciel aujourd’hui. L’aviation est venue en appui aux forces terrestres », a affirmé un témoin à Ndoluma. Ce soutien aérien constitue un atout majeur pour démanteler les lignes ennemies et garantir la progression des troupes sur le terrain.

Des enjeux stratégiques majeurs

Le contrôle d’Alimbongo pourrait être déterminant pour l’issue de cette campagne militaire. En plus de sa position géographique avantageuse, cette localité joue un rôle clé dans l’approvisionnement et la circulation au sein de la région. Récupérer cette zone permettrait aux FARDC de consolider leurs positions et de poursuivre leur contre-offensive contre les rebelles.

Malgré les revers subis la semaine précédente, l’armée congolaise semble avoir retrouvé son élan grâce à une meilleure organisation et à l’implication des forces locales. Les habitants des zones libérées expriment leur espoir de voir l’armée reconquérir rapidement les localités encore sous contrôle des rebelles. Les yeux restent tournés vers Alimbongo, dont la reprise marquerait une étape cruciale dans la stabilisation de cette région en proie à l’insécurité.

Tout porte à croire que les derniers remaniements faits par le Président Félix Tshisekedi dans le haut commandement militaire portent leurs fruits face à des rebelles qui n’avaient pas subi pareils revers dans l’est de la RDC depuis longtemps.