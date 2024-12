RDC: les FARDC infligent une défaite symbolique au M23 à Luofu, Nord-Kivu

Les FARDC viennent d’infliger une défaite au M23 à Luofu dans la province du Nord-Kivu.En RDC, où les victoires face au M23 étaient devenues rares, cette action a une forte valeur symbolique.

Les négociations entre la RDC et le Rwanda sous l’égide de l’Angola pour le retour de la paix à l’est de la RDC n’empêchent pas les affrontements entre le M23 et les FARDC de se poursuivre sur le terrain. Depuis plusieurs mois, le M23 ne cesse de gagner du terrain face aux FARDC. Mais, ce jeudi, l’armée congolaise a eu un sursaut d’orgueil ayant conduit à la neutralisation d’au moins 15 rebelles M23.

L’annonce a été faite vendredi soir par un porte-parole de l’armée, le lieutenant Reagan Mbuyi. « Dans son dixième jour de riposte face aux attaques des terroristes RDF-M23, plus d’une quinzaine de RDF-M23 a été neutralisée, plusieurs armes AK-47, PKM et mortiers et effets militaires ont été récupérés hier jeudi 12 décembre 2024 dans la grande partie de la cité de Luofu en chefferie de Bamate (territoire de Lubero, Nord-Kivu, ndlr) contrôlée par les FARDC », a déclaré le militaire.

Une victoire à forte valeur symbolique

Reagan Mbuyi a également indiqué que la puissance de feu des troupes congolaises a contraint les rebelles à abandonner leur tentative de prendre possession de certaines positions des FARDC et à rebrousser chemin « en débandade vers la partie frontière de Luofu ». Dans sa déclaration, l’armée a aussi expliqué documenter toutes les exactions commises par le M23 contre les populations civiles.

Cette action des FARDC contribuera certainement à doper le moral des troupes, mais surtout à apporter un peu d’assurance aux populations qui, jusque-là, ne pouvaient que constater le manque d’efficacité de l’armée de leur pays qui n’arrivait pas à empêcher la progression des rebelles qui semblait inexorable depuis plusieurs mois. Il convient de rappeler que ce sursaut d’honneur des FARDC intervient à quelques jours d’une nouvelle rencontre prévue entre la RDC et le Rwanda toujours sous l’égide de l’Angola, ce dimanche, à Luanda. Du côté congolais, on espère que les engagements pris lors de cette rencontre seront respectés.