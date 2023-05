RDC : le Rwanda et le M23 préparent-ils une attaque sur Goma ?

Les autorités de la République Démocratique du Congo ont accusé le Rwanda et les rebelles du M23 de préparer une attaque contre la ville de Goma.

Une attaque en préparation contre la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, à l’Est de la République Démocratique du Congo. C’est officiellement ce dont l’armée congolaise accuse le Rwanda et le M23. Goma, une localité en grande partie contrôlée par les rebelles, alors qu’on y note la présence de la force régionale de l’EAC.

Des mouvements des troupes RDF/M23

Dans une vidéo, le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l’armée congolaise, évoque « des mouvements des troupes RDF/M23 ainsi que de leurs recrues… pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et Rugari, où ils ont installé leur quartier général avancé ». Le gradé va plus loin révélant que les assaillants « viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu ».

Pour le général Sylvain Ekenge, il ne fait aucun doute que l’objectif de ce redéploiement est de lancer l’assaut sur la ville de Goma. Ce qui, dit-il, pourrait avoir comme incident, entre autres, l’aggravation de la crise humanitaire et surtout l’insécurité. Des accusations qui viennent corroborer celles du ministre congolais de la Défense, Jean-Pierre Bemba.

Réunion des chefs d’État d’Afrique de l’Est au Burundi

En effet, lors du dernier Conseil des ministres, ce membre du gouvernement a déclaré que l’armée rwandaise et le M23 préparaient une offensive générale visant à « occuper » Goma. Cette sortie intervient alors les chefs d’État d’Afrique de l’Est se réunissent, ce mercredi, dans la capitale du Burundi, Bujumbura. Ce, pour les besoins du 21ème Sommet extraordinaire des chefs d’État de l’EAC.

Pour sûr, le Président de la RDC, Félix Tshisekedi, ne manquera pas de revenir sur la présence de la force de l’EAC qu’il juge inefficace. On se rappelle, l’opportunité d’une conférence conjointe, tenue à Gaborone avec son homologue botswanais, Mokgweetsi Masisi, avait été saisie par le dirigeant rd-congolais pour vertement critiquer l’inaction de la force régionale.

Du renouvellement du mandat de la force régionale

« Manifestement, il y a des problèmes avec cette force régionale. La première raison qui nous pousse à nous poser des questions est la mission assignée à cette force qui n’est pas remplie. Aujourd’hui, dans certaines localités, il y a une cohabitation observée entre le contingent de l’EAC et les terroristes du M23. Ce qui n’était pas prévu dans le programme », avait déploré Félix Tshisekedi.

Le chef de l’Etat rd-congolais estime qu’il y a « un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation ». Evoquant le mandat qui s’achève en juin, il met en garde que « si à cette date, nous constatons que le mandat n’est pas rempli, nous allons décider de raccompagner ce contingent venu à la rescousse de la RDC avec honneur. Et les remercier pour avoir essayé d’apporter leur part à la solution de la paix en RDC ».