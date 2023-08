RDC : que fait cet un émissaire de Sassou N’Guesso chez Tshisekedi

Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, a rendu visite au Président congolais, Félix Tshisekedi. Cette visite intervient dans un contexte de refroidissement des relations entre Kinshasa et Brazzaville, suite au rapprochement, ces derniers mois, entre le Président rwandais Paul Kagame et Denis Sassou N’Guesso.

« J’étais porteur d’un message de fraternité et de confiance réciproque ». C’est ce qu’a indiqué, ce week-end, Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger par ailleurs émissaire du Président congolais, Denis Sassou N’Guesso, à Kinshasa. Le diplomate congolais a eu un moment d’échange avec le Président congolais (RDC), Félix Tshisekedi.

A l’issue de leur tête-à-tête, le patron de la diplomatie congolaise a rassuré que les relations entre les deux pays sont au beau fixe. « Il n’y a pas de raison qu’il y ait des nuages entre nous. Je suis sûr que la plupart des Kinois qui me voient à la télévision, en ce moment, comprendront que les choses reviennent dans l’ordre, entre les deux Congo », a-t-il déclaré.

Une visite dans un contexte de tension entre Kinshasa et Kigali

Depuis 2022, les relations entre la République Démocratique du Congo et le Congo sont au ralenti, suite au rapprochement entre les régimes N’Guesso et Kagame. En juillet, le Président congolais, au pouvoir depuis 1979, a rendu visite à son homologue Paul Kagame. Cette visite a permis la signature de plusieurs accords. Notamment la coopération entre les deux pays sur l’accélération de la mise en œuvre de la politique agricole commune.

Brazzaville et Kinshasa ont en outre convenu d’accélérer la mise en œuvre de l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA). Un rapprochement qui a été vu d’un mauvais œil par la RDC. Surtout que Kinshasa et Brazzaville sont les capitales les plus proches au monde.

Notons que cette visite est intervenue dans un contexte de tensions entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo. Le régime Tshisekedi accuse Paul Kagame de soutenir les rebelles du M23.