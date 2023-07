Vers un nouveau regain de tensions militaires entre la RDC et le Rwanda

Les accusations mutuelles se multiplient entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda. A la base, Kigali a annoncé, dans un communiqué, son intention d’introduire ses troupes en RDC pour mener une attaque contre un groupe rebelle rwandais qui s’oppose au régime Kagame. Une information qui a fâché les forces armées de la RDC.

Le conflit entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda est loin d’atteindre son épilogue. Les forces armées congolaises mettent en garde celles du Rwanda. Dans un communiqué signé par le général Sylvain, l’armée congolaise condamne « la ruse » du Rwanda tendant à « préparer l’opinion à admettre et comprendre la commission, par les ADF, d’autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles » qu’il a commis en RDC.

« Officialiser leur présence sur le sol congolais »

L’armée congolaise alerte sur le fait que l’armée rwandaise est déjà présente dans plusieurs territoires congolais, parmi lesquels : Masisi, Nyiragongo et Rutshuru. Pour Kinshasa, l’annonce des forces armées rwandaises vise à « officialiser leur présence sur le sol congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective » les violations multiples.

En réaction, le gouvernement rwandais rejette en bloc ces accusations. La diplomatie rwandaise qualifie la réaction des FARDC « de tentative d’aggravation des tensions » entre les deux pays. « Cette revendication des FARDC n’est qu’un prétexte visant à intensifier les hostilités et à justifier une attaque sur le sol rwandais, alors qu’ils continuent à soutenir, armer et combattre aux côtés de la milice génocidaire des FDLR », a déclaré Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement rwandais.

Contrer tout débordement du conflit dans l’Est de la RDC

Dans cette déclaration, le Rwanda nie les allégations selon lesquelles il s’apprête à déployer son armée sur le territoire congolais. Cependant, il précise qu’il maintiendra « les mécanismes en place pour se prémunir contre la violation de son espace aérien, de ses frontières et contrera tout débordement du conflit dans l’Est de la RDC ».

Notons que les tensions entre les deux pays se sont exacerbées, depuis 2022, suite aux violences et tueries commises par le mouvement rebelle rwandais M23 dans l’Est de la RDC.